ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने 2018 में हुए सैंडपेपर बॉल टेम्परिंग मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वॉर्नर ने कहा कि जहां तक उन्हें जानकारी है जांच के दौरान जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और नाथन लियोन से पूछताछ नहीं की गई थी। अगर यह सच है तो इस नतीजे पर कैसे पहुंचा गया कि गेंदबाजों को कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले ही यह तय लिया गया था कि किसे दोषी ठहराना है। सनद रहे कि कैमरून बैनक्रॉफ्ट और स्टीव स्मिथ के साथ वॉर्नर को भी बैन किया गया था। स्मिथ कप्तान और वॉर्नर उप-कप्तान थे।

वॉर्नर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, ‘जहां तक मुझे पता है सीए ने 2018 की अपनी जांच में जोश हेज़लवुड, मिशेल स्टार्क या नाथन लियोन से पूछताछ नहीं की थी। अगर यह बात सही है तो सीए यह कैसे कह सकता है कि गेंदबाजों को कुछ पता नहीं था? ऐसा लगता है कि उन्होंने शुरू से ही तय कर लिया था कि किसे दोषी ठहराना है और अपना मकसद पूरा करने के लिए एक बहुत ही घटिया जांच की। अब वे इसी झूठी कहानी को कायम रखना चाहते हैं कि गेंदबाजों को कोई जानकारी नहीं थी। यह पूरी तरह से किसी चीज को छिपाने (कवर-अप) की कोशिश लग रही है।’

पैट कमिंस ने ख्वाजा के आरोपों के जवाब दिए

सैंडपेपर बॉल टेम्परिंग का मामला उस्मान ख्वाजा की किताब में इसे लेकर खुलासे के कारण गरमाया है। ख्वाजा का दावा है कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को मामूल था कि गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल होगा। वॉर्नर ने ख्वाजा के दावे को शुरुआत से समर्थन किया है। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने शुक्रवार (13 नवंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ख्वाजा के आरोपों के जवाब दिए। 68 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिंस ने ख्वाजा के दावे को बकवास बताया।

वॉर्नर ने कमिंस पर निशाना साधा

इसके बाद वॉर्नर ने कमिंस पर निशाना साधा। उन्होंने कमिंस के बचाव की आलोचना करते हुए कहा कि कप्तान ने अपनी प्रतिक्रिया से ख्वाजा को मुसीबत में डाल दिया है। बता दें कि वॉर्नर ने ख्वाजा के बयानों का समर्थन किया है, जबकि मिचेल स्टार्क, कमिंस और मिचेल मार्श ने इस मुद्दे पर अपना रुख नहीं बदला है। स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट ने अभी तक इस घटना पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय नहीं दी है। पूरी खबर पढ़ें।