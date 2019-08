हेडिंग्ले में खेले गए एशेज सीरीज के तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने एक विकेट से रोमांचक जीत दर्ज कर ली है। इस मैच में बेन स्टोक्स ने 135 रनों की नाबाद पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया से जीत छीन ली। इंग्लैंड के सामने 359 रनों का मुश्किल लक्ष्य था, जिसे इंग्लैंड ने चेज कर लिया। इस मुकाबले के बाद बेन स्टोक्स की जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा भी हुआ था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। हम बात कर रहे हैं डेविड वार्नर के कैच की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

दरअसल चौथे दिन की शुरुआत इंग्लैंड ने अपने 156/3 से आगे की। बेन स्टोक्स और रूट मैदान में थे और अच्छी लय में दिख रहे थे। इसी बीच लायन ने रूट को अपना शिकार बना लिया। हालांकि इसका क्रेडिट डेविड वार्नर को जाता है, जिन्होंने एक अविश्वसनीय कैच लपककर रूट को पवेलियन भेजा। लायन की गेंद रूट के बल्ले से लगकर विकेटकीपर टिम पैन को चकमा देते हुए पीछे से जा रही थी, लेकिन तभी पहली स्लीप में खड़े डेविड वार्नर ने छलांग लगाते हुए एक अविश्वसनीय कैच लपककर सभी को हैरानी में डाल दिया।

Brilliant catch from Warner and the captain goes for 77.

