साल 2018 के केपटाउन बॉल टेंपरिंग विवाद को लेकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में फिर बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने कप्तान पैट कमिंस पर उस्मान ख्वाजा को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया है। उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब में इस विवाद को लेकर जो बातें लिखी थीं, पैट कमिंस ने उन्हें खारिज करते हुए पूरी तरह बकवास बताया था।

इससे नाराज डेविड वॉर्नर ने उस्मान ख्वाजा के पक्ष में खुलकर अपनी बात रखी और पैट कमिंस के रवैये पर निराशा जताई। डेविड वॉर्नर का कहना है कि वह आज भी उस्मान ख्वाजा के बयान के साथ खड़े हैं और 2018 के इस विवाद की कीमत स्टीव स्मिथ, कैमरन बैनक्रॉफ्ट और उन्हें अब तक चुकानी पड़ रही है।

शुक्रवार 13 नवंबर 2026 को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे के दौरान फॉक्स स्पोर्ट्स से बातचीत में डेविड वॉर्नर ने कहा कि वह आज भी उस्मान ख्वाजा की किताब में लिखी बातों का समर्थन करते हैं। डेविड वॉर्नर ने कहा, ‘‘मैं आज भी उस्मान ख्वाजा और उनकी किताब में लिखी बातों के साथ खड़ा हूं, क्योंकि वे सच हैं। मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं।’’

उस्मान ख्वाजा के लिए बुरा लग रहा है: डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर ने कहा, ‘‘इस समय मुझे उस्मान ख्वाजा के लिए बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि आज कप्तान ने उन्हें बलि का बकरा बना दिया। मैं इससे बहुत निराश हूं।’’ इससे पहले शुक्रवार 13 नवंबर 2026 को ही पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा के उस दावे को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्च 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम के सभी खिलाड़ियों को सैंडपेपर के इस्तेमाल की जानकारी थी।

पैट कमिंस ने मीडिया से 69 मिनट तक बात की

पैट कमिंस ने मीडिया से करीब 69 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उस्मान ख्वाजा के दावे को पूरी तरह बकवास बताया। वहीं, डेविड वॉर्नर ने कहा कि इस विवाद में सजा पाने वाले तीनों खिलाड़ियों को घटना के आठ साल बाद भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। डेविड वॉर्नर ने यह भी सवाल उठाया कि इस घटना का उन तीनों की निजी जिंदगी पर कितना असर पड़ा, इस पर कभी पर्याप्त ध्यान दिया गया या नहीं।

डेविड वॉर्नर ने कहा, ‘‘इस मामले में हम तीनों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मैंने आठ साल तक इस बारे में बात नहीं की, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें आज भी हर दिन इसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं।’’

जिंदगी भर हमारा पीछा करेगी ऐसी सजा: डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर ने कहा, ‘‘हमें ऐसी सजा मिली है, जो जिंदगी भर हमारा पीछा करेगी। जब दूसरे लोग इस बारे में बात करते हैं कि इस घटना का उन पर क्या असर पड़ा तो मुझे, स्टीव (स्मिथ) और कैमरन (बैनक्रॉफ्ट) को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। हमें हर दिन मैदान पर उतरना पड़ता है और लोगों की आलोचना और गालियां सुननी पड़ती हैं।”

डेविड वॉर्नर ने इस विवाद का अपने परिवार पर पड़े असर के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि उस मुश्किल दौर में उनकी पत्नी और उन्हें अपने बच्चे को खोने का दुख झेलना पड़ा था। डेविड वॉर्नर के मुताबिक, ‘‘यह घटना आज भी उनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह है।’’

सबसे बड़ी कीमत मेरी पत्नी और मुझे चुकानी पड़ी: डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर ने कहा, ‘‘हां, हमने अपनी गलती की सजा स्वीकार की थी, लेकिन उस समय सबसे बड़ी कीमत मेरी पत्नी और मुझे चुकानी पड़ी। हमने अपना बच्चा खो दिया था। जब तक इस मामले की पूरी सच्चाई स्वीकार नहीं की जाती, तब तक यह बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती रहेगी।’’

उस्मान ख्वाजा के दावों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने वाले डेविड वॉर्नर के अलावा ऑस्ट्रेलियाई टीम के अन्य खिलाड़ियों ने अपने रुख में बदलाव नहीं किया है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और मिचेल मार्श अब भी अपने पुराने रुख पर कायम हैं। स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने इस ताजा विवाद पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा के इस आरोप को भी खारिज किया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम का कप्तान चुनने में नस्ल की भूमिका रही थी। पैट कमिंस ने कहा कि इस तरह के आरोपों के लिए सबूत होना जरूरी है। हालांकि, पैट कमिंस ने माना कि स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर लगाया गया प्रतिबंध जरूरत से ज्यादा सख्त था, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि बॉल टेंपरिंग में ऑस्ट्रेलियाई टीम के बाकी खिलाड़ी भी शामिल थे।

सैंडपेपर बॉल टेम्परिंग में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम थी शामिल, उस्मान ख्वाजा का दावा

उस्मान ख्वाजा ने बताया कि सेंट जॉर्ज पार्क के ड्रेसिंग रूम में हुई खुली चर्चा के बाद पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने सैंडपेपर को एक कारगर साधन के रूप में खोज निकाला। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)