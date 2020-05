ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक ओपनर डेविड वॉर्नर लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं। वे टिकटॉक, ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम पर अपना फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा वॉर्नर इंस्टाग्राम पर लाइव चैट भी कर रहे हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे तेलुगू फिल्म के डॉयलॉग बोल रहे हैं। दरअसल, इसमें साउथ की फिल्मों के स्टार एक्टर महेश बाबू की फिल्म ‘पोकिरी’ का डायलॉग बोल रहे हैं। उनके इस टैलेंट को देखते हुए फिल्म के डायरेक्टर पुरी जगंनाध ने उन्हें एक रोल भी ऑफर कर दिया।

वॉर्नर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 2006 में महेश बाबू की ये फिल्म आई थी। इसे साउथ दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म के बाद ही महेश बाबू सुपरस्टार बन गए थे। वॉर्नर के वीडियो को देखने के बाद डायरेक्टर पुरी जगंनाध ने कहा, ‘‘डेविड आप जिद्दी और आक्रामक दिख रहे हैं। यह डायलॉग आप पर सही लग रहा है। आप एक अभिनेता के रूप में भी शानदार हैं, आशा है कि आप मेरी फिल्म में कैमियो करेंगे।’’ पुरी जगंनाध को रिप्लाई देते हुए वॉर्नर ने शुक्रिया कहा।



आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के कप्तान वॉर्नर ने इससे पहले अपनी फैमिलि के साथ एक प्रसिद्ध तमिल गाने पर डांस करते भी दिखाई दिए थे। उन्होंने ‘इंजि इदुपाजहागा’ (Inji Iduppazhaga) गाने पर डांस किया था। इस गाने को महान संगीतकार इलैयाराजा ने कंपोज किया है। साउथ फिल्मों के महान अभिनेता और सिंगर कमल हासन ने इसे गाया है। वॉर्नर ने जिस धुन पर डांस किया है वह गाने का इंस्ट्रूमेंटल (instrumental) वर्जन है।

David This is soooo you. Stubborn and aggressive. This dialogue suits you the best. You are fantastic as an actor also, Hope you do a cameo in my film. Love you https://t.co/ejVnYNRTrS

— PURIJAGAN (@purijagan) May 10, 2020