ऑस्‍ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में तीसरा टेस्‍ट मैच खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के 311 रनों के जवाब में ऑस्‍ट्रेलिया ने मैच के दूसरे दिन विस्‍फोटक शुरुआत की। सलामी बल्‍लेबाज डेविड वार्नर और बैनक्रॉफ्ट ने ताबड़तोड़ शुरुआत की, लेकिन छठे ओवर में ही ऑस्‍ट्रेलिया को वार्नर के रूप में तगड़ा झटका लग गया। उन्‍हें कसिगो रबाडा ने क्‍लीन बोल्‍ड कर दिया। सस्‍ते में विकेट गंवाने से वार्नर इतने नाराज थे कि पवेलियन लौटते वक्‍त फैन से ही उलझ पड़े। स्थिति इस हद बिगड़ गई को सुरक्षाकर्मियों को हस्‍तक्षेप करना पड़ गया। किसी तरह इस मामले को सुलझाया गया। दक्षिण अफ्रीकी प्रशंसकों ने कथित तौर पर वार्नर के खिलाफ अपशब्‍दों का इस्‍तेमाल किया था, जिससे वह बेहद नाराज हो गए। वीडियो में उनकी नराजगी देखी जा सकती है। एक बुजुर्ग प्रशंसक द्वारा टिप्‍पणी करने पर ऑस्‍ट्रेलिया के बाएं हाथ के विस्‍फोटक बल्‍लेबाज ने पलटकर उन्‍हें जवाब दिया। ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के मुख्‍य सुरक्षा अधिकारी फ्रैंक डिमासी उस वक्‍त वहीं तैनात थे। उन्‍होंने तुरंत हस्‍तक्षेप किया जिसके बाद डेविड वार्नर ड्रेसिंग रूम की ओर चलते बने थे।

Old mate asking David Warner to move his feet against fast bowler. #SAvAUS pic.twitter.com/SvTWbbhpCO

— Waѕiyullah Budye (@WasiyullahB) March 23, 2018