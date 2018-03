ऑस्‍ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्‍ट मैच में अफ्रीकी गेंदबाजों का पलड़ा भारी है। इसके बावजूद ऑस्‍ट्रेलिया के बाएं हाथ के सलामी बल्‍लेबाज डेविड वार्नर और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के बीच शुक्रवार (23 मार्च) को जोरदार मुकाबला देखने को मिला। विस्‍फोटक बल्‍लेबाज ने रबाडा के दूसरे ओवर की पांच गेंदों पर ताबड़तोड़ 4, 4, 4, 6, 4 ठोक डाले। दरअसल, वार्नर ने रबाडा के दूसरे ओवर की अंतिम तीन गेंदों पर लगातार तीन चौके जड़ दिए थे। अफ्रीकी तेज गेंदबाज जब तीसरा ओवर फेंकने आए तो उस वक्‍त वार्नर ही स्‍ट्राइक पर थे। उन्‍होंने पहली ही बॉल को हुक कर हवाई रास्‍ते से सीमा पार पहुंचा दिया। रबाडा की अगली गेंद नो बॉल थी, जिसे वार्नर ने चार रन के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया था। लेकिन, इससे घबराए बिना रबाडा ने अगली गेंद पर वापसी करते हुए वार्नर का ऑफ स्‍टम्‍प उखाड़ दिया। रबाडा की बॉल वार्नर के बैट और पैड को छकाते हुए सीधे विकेट पर जा लगी थी। और इस तरह मैदान पर आक्रामक बल्‍लेबाज और तूफानी गेंदबाज के बीच जारी मुकाबले का अंत हो गया। वार्नर ने 14 बॉल की संक्षिप्‍त पारी में ताबड़तोड़ 30 रन ठोक डाले, जिसमें 22 रन तो सिर्फ रबाडा की पांच गेंदों पर ही बना लिए थे।

Rabada To Warner

1st Ball 4

2nd Ball 4

3rd Ball 4

4th Ball 6

5th Ball Noball 4

6th Ball " OFF STUMP CART-WHEELED FOR 5 SECONDS @StationCricket #FaDi_MuGhaL

