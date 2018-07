बैन के बाद पहली बार मैदान पर उतरे डेविड वॉर्नर, वनडे मैच में बनाए 36 रन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान डेविड वार्नर ने गेंद छेड़छाड़ के निलंबन के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला क्रिकेट मैच खेला। सीमित ओवरों की स्ट्राइक लीग के वनडे मैच में वॉर्नर ने 32 गेंदों में 36 रन बनाए। वार्नर इस 50 ओवर के मैच में सिटी साइक्लोन्स की ओर से खेल रहे थे, यह मैच मरारा क्रिकेट मैदान में नार्दर्न टाइड के खिलाफ था। वहीं गेंद छेड़छाड़ घटना में ही निलंबित हुए आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरन बैनक्रोफ्ट भी इसी टूर्नामेंट में सटे हुए मैदान में खेले।

मार्च में केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान वार्नर और आस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ को 12 महीने के लिये जबकि बैनक्रोफ्ट को नौ महीने के लिये निलंबित किया गया था। यह निलंबन अंतरराष्ट्रीय मैचों और ऑस्ट्रेलिया के मुख्य घरेलू टूर्नामेंट पर लागू है लेकिन ये तीनों स्वतंत्र लीग जैसे स्ट्राइक लीग में खेल सकते हैं। वार्नर और स्मिथ हाल में कनाडा में टी-20 टूर्नामेंट में खेले थे।

बॉल टेम्परिंग मामले में विवादों से घिरे आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर वॉर्नर और बैंक्रॉफ्ट को जुलाई में नॉर्दन टैरिटरी स्ट्राइकर लीग में शामिल किया गया है। एनटी स्ट्राइकर लीग सीमित ओवरों की लीग है, जिसमें टी-20 और वनडे मैच खेले जाएंगे। वॉर्नर इस लीग में दो मैच खेलेंगे, जबकि बैंक्रॉफ्ट पूरे टूर्नामेंट में शामिल रहेंगे।

New blade at the ready, David Warner heads out to open batting in Darwin against Victoria quick Jake Reed pic.twitter.com/M4OqWZgVU3

— cricket.com.au (@CricketAus) July 21, 2018