ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर डेविड वॉर्नर (David Warner) को सिडनी में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्रेथ टेस्ट में तय सीमा से अधिक अल्कोहल पाए जाने के बाद डेविड वॉर्नर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब उन्हें सात मई 2026 को कोर्ट में पेश होना होगा।

न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने बताया कि रविवार शाम करीब 5:30 बजे मारूब्रा की मालाबार रोड पर पुलिस अधिकारी रैंडम ब्रेथ टेस्ट कर रहे थे। तभी कथित तौर पर एक वैन टेस्टिंग साइट से पहले ही रुक गई और पार्क हो गई, जिससे अधिकारियों को उस पर करीब से नजर डालने की जरूरत महसूस हुई। पुलिस गाड़ी के पास पहुंची और 39 वर्षीय ड्राइवर का सड़क किनारे ब्रेथ टेस्ट किया।

वॉर्नर को मारूब्रा थाने ले जाया गया

पुलिस ने बताया कि ब्रेथ टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव आया। गाड़ी के ड्राइवर की पहचान डेविड वॉर्नर के रूप में हुई। इसके बाद डेविड वॉर्नर को गिरफ्तार कर मारूब्रा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जहां कथित तौर पर दूसरे ब्रेथ एनालिसिस में 0.104 की रीडिंग दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत, यह रीडिंग उन्हें शराब की तय सांद्रता (PCA) की ‘मिड-रेंज’ श्रेणी में रखती है।

सात मई को कोर्ट में होना है पेश

डेविड वॉर्नर पर अब शराब पीकर गाड़ी चलाने (मिड-रेंज ड्रिंक एंड ड्राइविंग) का आरोप लगाया गया है। डेविड वॉर्नर को गुरुवार सात मई 2026 को डाउनिंग सेंटर लोकल कोर्ट में पेश होना है। न्यू साउथ वेल्स (NSW) पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘आज (रविवार, पांच अप्रैल 2026) शाम करीब 5:30 बजे पुलिस मारूब्रा के मालाबार रोड पर जगह-जगह रुककर रैंडम ब्रेथ टेस्टिंग कर रही थी।’

बयान में कहा गया, ‘कथित तौर पर एक वैन को टेस्टिंग वाली जगह से कुछ पहले ही रुकते और पार्क होते देखा गया। ट्रैफिक और हाईवे पेट्रोल कमांड से जुड़े अधिकारियों ने गाड़ी के पास जाकर ड्राइवर (एक 39 वर्षीय व्यक्ति) का सड़क किनारे ही टेस्ट किया, जिसका नतीजा पाजिटिव आया।’

वॉर्नर के खिलाफ फील्ड कोर्ट अटेंडेंस नोटिस जारी

बयान में कहा गया, ‘उसे गिरफ्तार कर मारूब्रा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां कथित तौर पर दूसरे टेस्ट में रीडिंग 0.104 आई। उस व्यक्ति को मध्यम-श्रेणी के PCA (शराब की निर्धारित मात्रा) के साथ गाड़ी चलाने के लिए ‘फील्ड कोर्ट अटेंडेंस नोटिस’ जारी किया गया है, जिसके तहत उसे गुरुवार, सात मई 2026 को डाउनिंग सेंटर लोकल कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा।’

न्यू साउथ वेल्स के कानून के तहत ‘मिड-रेंज PCA’ अपराध आमतौर पर 0.08 और 0.149 के बीच की रीडिंग पर लागू होता है। इसके लिए सजा के तौर पर जुर्माना, लाइसेंस का सस्पेंशन और परिस्थितियों तथा पिछले रिकॉर्ड के आधार पर जेल भी हो सकती है।

डेविड वॉर्नर ले चुके हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से डेविड वॉर्नर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सक्रिय हैं। वह ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग जैसे घरेलू T20 टूर्नामेंट में खेलते हैं। डेविड वॉर्नर फिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन में कराची किंग्स के कप्तान हैं। डेविड वॉर्नर पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे चरण के लिए नौ अप्रैल को कराची पहुंचने वाले थे। उन्होंने अब तक इस घटना पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।

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