ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान सोमवार (7 सितंबर) को हो गया। गेराल्ड कोएट्जी को 16 सदस्यों वाली टीम में चुना गया है। कोएट्जी ने 2023 वर्ल्ड कप के बाद से वनडे क्रिकेट नहीं खेला है। हाल के दिनों में चोटों से जूझते रहे हैं। हालांकि, उन्होंने हाल ही में बांग्लादेश ए के खिलाफ चार दिन के मैच में कुछ ओवर किए।

कागिसो रबाडा और नंद्रे बर्गर के न होने से साउथ अफ्रीका का पेस अटैक कमजोर पड़ गया है। नामीबिया में ट्राई-सीरीज के लिए चुने गए लुथो सिपामला को हैमस्ट्रिंग की दिक्कत हो गई है। साउथ अफ्रीका की टीम से प्रेनेलन सुब्रायन, रुबिन हरमन और डेवाल्ड ब्रेविस को बाहर हो गए हैं। ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर की वापसी हुई है, जो भारत के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं थे। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने यह भी जानकारी दी है कि एडेन मार्कराम दूसरे और तीसरे वनडे में उपलब्ध रहेंगे।

साउथ अफ्रीका की टीम

टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, एडेन मार्कराम, क्विंटन डीकॉक, टोनी डी जोरजी, डेविड मिलर, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनील बार्टमैन, गेराल्ड कोएत्जी, ब्योर्न फोर्टुइन, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, कॉर्बिन बॉश, मार्को यानसेन, केशव महाराज।

ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

मिचेल मार्श, पैट कमिंस, जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, बिली स्टैनलेक, मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा।

वनडे सीरीज 24 सितंबर को डरबन में शुरू होगी

ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 24 सितंबर को डरबन में शुरू होगी। अगले दो मैच 27 और 30 सितंबर को खेले जाएंगे। दिसंबर 2024 में पाकिस्तान की मेजबानी करने के बाद यह साउथ अफ्रीका का घरले सरजमीं पर पहली वनडे सीरीज होगी।

इंग्लैंड की टीम से जुड़े केविन पीटरसन

केविन पीटरसन ‘स्पेशलिस्ट मेंटर’ के तौर पर इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीमों के साथ अगले साल वनडे वर्ल्ड कप तक काम करेंगे। पूरी खबर पढ़ें।