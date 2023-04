IPL 2023: गुजरात टाइटंस के साथ जुड़े डेविड मिलर, केन विलियमस की कमी को करेंगे पूरा!

डेविड मिलर सोमवार को भारत पहुंच गए थे और अब वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले अगले मैच में खेलेंगे।

आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस ने जीत के साथ शुरुआत की है। पहले ही मैच में गुजरात ने चेन्नई को 5 विकेट से हरा दिया था। गुजरात के लिए टूर्नामेंट का आगाज धमाकेदार रहा था, लेकिन टीम को उस वक्त बड़ा झटका लगा था, जब केन विलियमसन चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। विलियमसन के बाहर होने के बाद गुजरात की टीम अधूरी सी नजर आ रही थी, लेकिन अब उस कमी को पूरा करने के लिए टीम के साथ एक धाकड़ बल्लेबाज जुड़ गया है। दरअसल, दक्षिण अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी डेविड मिलर की गुजरात टाइटंस में वापसी हो गई है। डेविड मिलर सोमवार (3 अप्रैल) को भारत पहुंच गए हैं। दिल्ली के खिलाफ मैच खेलेंगे मिलर डेविड मिलर गुजरात की टीम में केन विलियमसन की जगह प्लेइंग इलेवन में जगह बना सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेविड मिलर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले अगले मैच के लिए टीम का हिस्सा रहेंगे। आपको बता दें कि मिलर चेन्नई के खिलाफ हुए मैच में टीम का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि वो उस वक्त नीदरलैंड्स के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे। मिलर के लिए पिछला सीजन रहा था शानदार आपको बता दें कि डेविड मिलर टी20 फॉर्मेट के घातक खिलाड़ी हैं। आईपीएल में भी उनका बल्ला खूब गरजा है। आईपीएल का पिछला सीजन उनका सबसे बेस्ट सीजन रहा था। गुजरात के चैंपियन बनने में मिलर का अहम योगदान था। पिछले सीजन में उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए 449 रन बनाए थे। मिलर ने केकेआर के खिलाफ पहले क्वालीफायर मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर तीन छक्के लगाए थे। मिलर की बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात की टीम फाइनल में अपना स्थान पक्का कर पाई थी। डेविड मिलर ने अभी तक आईपीएल में 105 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 37.20 की औसत से 2455 रन बनाए हैं। आईपीएल में मिलर के नाम 12 अर्धशतक और 1 शतक भी दर्ज है। https://www.jansatta.com/blank.html

