भारत के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले में साउथ अफ्रीका के अनुभवी बैटर डेविड मिलर ने शानदार पारी खेली। मिलर की ये पारी तब सामने आई जब प्रोटियाज ने अपने पहले 3 विकेट सिर्फ 20 रन के स्कोर पर गंवा दिए थे। मिलर इस मैच में भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने साथ ही वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर भी बने।

मिलर ने तोड़ा मैक्सवेल का रिकॉर्ड

मिलर ने भारत के खिलाफ अपनी 63 रन का पारी के दौरान 3 छक्के लगाए और उन्होंने अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मिलर ने भारत के खिलाफ अब तक कुल 39 छक्के लगाए हैं जबकि मैक्सवेल ने भारत के खिलाफ कुल 38 छक्के लगाए हैं। तीसरे नंबर पर 3 छक्कों के साथ निकोलस पूरन मौजूद हैं।

T20I में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के

39 छक्के – डेविड मिलर (26 पारी)

38 छक्के – ग्लेन मैक्सवेल (22 पारी)

35 छक्के – निकोलस पूरन (20 पारी)

30 छक्के – दसुन शनाका (23 पारी)

28 छक्के – एविन लुईस (8 पारी)

27 छक्के – कीरोन पोलार्ड (13 पारी)

27 छक्के – जोस बटलर (24 पारी)

मिलर ने भारत के खिलाफ लगाया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक

डेविड मिलर ने भारत के खिलाफ 26 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और वो टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की तरफ से भारत के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बैटर भी बने। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बैटर ओवरऑल लिटन दास हैं जिन्होंने 21 गेंदों पर ये कमाल किया था जबकि दूसरे नंबर पर क्लासेन हैं जिन्होंने 23 गेंदों पर ऐसा किया था। हेड ने 24 गेंदों पर भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाया था।

T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक

21 गेंद- लिटन दास, एडिलेड- 2022

23 गेंद- हेनरिक क्लासेन, ब्रिजटाउन- 2024

24 गेंद- ट्रेविस हेड, ग्रोस आइलेट- 2024

26 गेंद- डेविड मिलर, अहमदाबाद- 2026

T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

2 – फाफ डु प्लेसिस

2 – शेन वॉटसन

2 – डेविड वार्नर

2 – डेविड मिलर

ये खबर भी पढ़ें

PAK vs NZ Highligts: पाकिस्तान-न्यूजीलैंड को मिली मायूसी, बारिश के कारण मैच हुआ रद्द