कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 के 25वें मुकाबले में सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के मध्यक्रम के बल्लेबाज दासुन शनाका ने नाबाद शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को 137 रन से जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। दासुन शनाका ने इस मैच में अपना शतक 39 गेंदें पर पूरा किया और वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाले बैटर बने साथ ही आंद्रे रसेल टिम सीफर्ट और शिमरोन हेटमायर का रिकॉर्ड एक साथ तोड़ दिया।

आंद्रे रसेल टिम सीफर्ट और शिमरोन हेटमायर का रिकॉर्ड शनाका ने तोड़ा

शनाका ने सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ हुए मैच में 43 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाए और उन्होंने इस पारी के दौरान 12 छक्के और 8 चौके लगाए व उनका स्ट्राइक रेट 281.40 का रहा। दासुन शनाका ने इस दौरान अपना शतक 39 गेंदों पर पूरा किया और वो सीपीएल यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाले बैटर बने। उन्होंने आंद्रे रसेल टिम सीफर्ट और शिमरोन हेटमायर का रिकॉर्ड एक साथ तोड़ा जिन्होंने इस लीग में अपना शतक सिर्फ 40 गेंदों पर लगाया था।

कैरेबियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-11 बल्लेबाज

प्लेयरगेंदसाल
दासुन शनाका392026
आंद्रे रसेल402018
टिम सीफर्ट402025
शिमरोन हेटमायर402025
शाई होप412023
आंद्रे रसेल422016
निकोलस पूरन452020
रहकीम कॉर्नवाल452023
शिमरोन हेटमायर472018
एलेक्स हेल्स472023
क्रिस गेल492016

आपको बता दें कि सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम सेंट लूसिया किंग्स के बीच खेले गए मुकाहले में सेंट लूसिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके बाद सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने दासुन ने नाबाद 121 रन और आंद्रे फ्लेचर के 64 रन की पारी के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। सेंट लूसिया किंग्स को जीत के लिए 236 रन का टारगेट मिला और ये टीम 13.5 ओवर में 98 रन पर आउट हो गई। सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की तरफ से जेरेमिया लुईस ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए।

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अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 10 रन बनाते ही इशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में धोनी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने टी20आई में बतौर विकेटकीपर 98 मैचों में कुल 1617 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)