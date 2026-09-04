कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 के 25वें मुकाबले में सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के मध्यक्रम के बल्लेबाज दासुन शनाका ने नाबाद शतकीय पारी खेली और अपनी टीम को 137 रन से जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। दासुन शनाका ने इस मैच में अपना शतक 39 गेंदें पर पूरा किया और वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाले बैटर बने साथ ही आंद्रे रसेल टिम सीफर्ट और शिमरोन हेटमायर का रिकॉर्ड एक साथ तोड़ दिया।

आंद्रे रसेल टिम सीफर्ट और शिमरोन हेटमायर का रिकॉर्ड शनाका ने तोड़ा

शनाका ने सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ हुए मैच में 43 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाए और उन्होंने इस पारी के दौरान 12 छक्के और 8 चौके लगाए व उनका स्ट्राइक रेट 281.40 का रहा। दासुन शनाका ने इस दौरान अपना शतक 39 गेंदों पर पूरा किया और वो सीपीएल यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाले बैटर बने। उन्होंने आंद्रे रसेल टिम सीफर्ट और शिमरोन हेटमायर का रिकॉर्ड एक साथ तोड़ा जिन्होंने इस लीग में अपना शतक सिर्फ 40 गेंदों पर लगाया था।

कैरेबियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-11 बल्लेबाज

प्लेयर गेंद साल दासुन शनाका 39 2026 आंद्रे रसेल 40 2018 टिम सीफर्ट 40 2025 शिमरोन हेटमायर 40 2025 शाई होप 41 2023 आंद्रे रसेल 42 2016 निकोलस पूरन 45 2020 रहकीम कॉर्नवाल 45 2023 शिमरोन हेटमायर 47 2018 एलेक्स हेल्स 47 2023 क्रिस गेल 49 2016

आपको बता दें कि सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम सेंट लूसिया किंग्स के बीच खेले गए मुकाहले में सेंट लूसिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके बाद सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने दासुन ने नाबाद 121 रन और आंद्रे फ्लेचर के 64 रन की पारी के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। सेंट लूसिया किंग्स को जीत के लिए 236 रन का टारगेट मिला और ये टीम 13.5 ओवर में 98 रन पर आउट हो गई। सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की तरफ से जेरेमिया लुईस ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए।

इशान नंबर 1 बनने के करीब, टूटेगा धोनी का महारिकॉर्ड; T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 10 रन बनाते ही इशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन जाएंगे। फिलहाल इस लिस्ट में धोनी पहले नंबर पर हैं जिन्होंने टी20आई में बतौर विकेटकीपर 98 मैचों में कुल 1617 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)