टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ बेशक 5 रन से जीत मिली, लेकिन इस मुकाबले में श्रीलंका टीम के कप्तान दासुन शनाका ने जो पारी खेली उसने सबका दिल जीत लिया। शनाका ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की और अपनी पारी में 8 छक्के लगाए। इन छक्कों के दम पर उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया और वो अब टी20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा सिक्स जड़ने वाले कप्तान बने।

दासुन शनाका ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा

दासुन शनाका ने पाकिस्तान के खिलाफ बेखौफ अंदाज में बैटिंग की और सबका जमकर मनोरंजन किया। उन्होंने 31 गेंदों पर नाबाद 76 रन की पारी खेली और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 245.16 का रहा। शनाका ने इस पारी के दौरान 8 छक्के और 2च चौके भी लगाए। इन 8 छक्कों के दम पर शनाका अब टी20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए।

शनाका ने टी20 वर्ल्ड कप में अपने छक्कों की कुल संख्या 21 तक पहुंचा दिया जबकि रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान कुल 19 छक्के लगाए थे। शनाका अब रोहित शर्मा से आगे निकल गए। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर क्रिस गेल और जोस बटलर संयुक्त रूप से मौजूद हैं जिन्होंने 17-17 छक्के बतौर कप्तान लगाए थे जबकि 16 छक्कों के साथ इस सूची में भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी मौजूद हैं।

टी20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर

21 छक्के – दासुन शनाका

19 छक्के – रोहित शर्मा

17 छक्के – क्रिस गेल

17 छक्के – जोस बटलर

16 छक्के – एमएस धोनी

