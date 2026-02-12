श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार (12 फरवरी 2026) को ओमान के खिलाफ 105 रन से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका 19 गेंद पर अर्धशतक जड़ा और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने इस मामले में रोहित शर्मा की बराबरी की। रोहित शर्मा अभी तक टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले कप्तान थे। अब उनका रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा है।

रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 गेंद पर पचासा ठोका था। अब दासुन शनाका ने मौजूदा विश्व कप में रोहित के रिकॉर्ड को बराबर कर लिया है। वह संयुक्त रूप से टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले कप्तान बन गए हैं।

वहीं ओवरऑल टी20 वर्ल्ड कप में यह संयुक्त रूप से चौथा सबसे तेज पचासा है। इस मामले में युवराज सिंह टॉप पर हैं जिन्होंने 2007 में 12 गेंद पर पचासा ठोका था। दुनिया के दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 17 गेंद पर और तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 18 गेंद पर टी20 वर्ल्ड कप में अर्धशतक लगाया था।

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ीगेंदेंमैचतारीख
युवराज सिंह12भारत बनाम इंग्लैंड19/09/2007
एस जे मायबर्ग17नीदरलैंड बनाम आयरलैंड21/03/2014
मार्कस स्टायनिस17ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका25/10/2022
ग्लेन मैक्सवेल18ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान23/03/2014
केएल राहुल18भारत बनाम स्कॉटलैंड05/11/2021
शोएब मलिक18पाकिस्तान बनाम स्कॉटलैंड07/11/2021
रोहित शर्मा19भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया24/06/2024
दासुन शनाका19श्रीलंका बनाम ओमान12/02/2026
मोहम्मद अशरफुल20बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज13/09/2007
युवराज सिंह20भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया22/09/2007
शादाब खान20पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका03/11/2022

श्रीलंका दूसरी जीत के साथ बनी नंबर 1

श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। श्रीलंकाई टीम ने ओमान को 105 रन से करारी शिकस्त देते हुए ग्रुप बी की अंकतालिका में पहले स्थान पर भी कब्जा कर लिया है। इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है। श्रीलंका ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को 20 रन से हराया था।

नीचे दी गई खबरें भी पढ़ सकते हैं

भारत बनाम नामीबिया मुकाबले का सीधा प्रसारण, ऐसे देखें टी20 वर्ल्ड कप के 18वें मैच का लाइव टेलीकास्ट
टी20 वर्ल्ड कप: ग्रुप सी में सुपर-8 की रेस हुई रोमांचक, इंग्लैंड पर बाहर होने का खतरा, 14 फरवरी का मैच महत्वपूर्ण
वैभव सूर्यवंशी अब खेल सकते हैं 16 टीमों वाला टी20 टूर्नामेंट, IPL 2026 से पहले धूम-धड़ाका मचाने की तैयारी