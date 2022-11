Danushka Gunathilaka Bail: यौन शोषण के आरोप में दनुष्का गुणाथिलका को मिली जमानत, टी20 वर्ल्ड कप के दौरान हुई थी गिरफ्तारी

Danushka Gunathilaka: टी20 वर्ल्ड कप 2022 के दौरान यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार श्रीलंकाई क्रिकेटर दनुष्का गुणाथिलाका को करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये की मुचलके पर जमानत दे दी है।

Danushka Gunathilaka: दानुष्का गुणातिलके (File/Reuters)

