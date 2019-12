हिंदू होने के कारण दानिश कनेरिया पर पाकिस्तान में होने वाले अत्याचार के खुलासे के मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। शोएब अख्तर ने ‘गेम ऑन है’ नामक चैट शो में टीम के अंदर दानिश कनेरिया के साथ हुए दुर्व्यवहार का खुलासा किया था। गुरुवार देर शाम दानिश कनेरिया ने भी समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि शोएब अख्तर बिल्कुल सही कह रहे हैं। कनेरिया ने यह भी कहा था कि वे अब उन साथी क्रिकेटरों का नाम उजागर करेंगे जो हिंदू होने के कारण मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे।

शोएब अख्तर का वह वीडियो इंटरनेट पर थोड़ी देर में वायरल हो गया। उनके वीडियो की क्लिप को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘अगर पाकिस्तान में एक वीवीआईपी ‘हिंदू’ के साथ ऐसा होता है.. तो वहां ‘धार्मिक उत्पीड़न’ के स्तर की कल्पना करें, पाकिस्तान में एक साधारण धार्मिक अल्पसंख्यक का कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। क्या ठलुआ अराजकतवादी अरुंधति रॉय, फरहान अख्तर और राहुल गांधी इस पर एक भी शब्द बोलेंगे।’

If this is what happens to a VVIP “Hindu” in Pakistan ..just imagine the level of “religious persecution” that an ordinary religious minority must be facing in Pakistan Will the Armchair Anarchists-Arundhati Roys,Farhan Aktars& Rahul Gandhis speak up a word on this No they won’t pic.twitter.com/HjsIi1oLPj

उधर भाजपा कर्नाटक ने भी इसे लेकर एक ट्वीट किया है। उसने लिखा, ‘पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया के साथ खाना नहीं खाते थे, उन्हें लगातार परेशान करते थे क्योंकि वे हिंदू थे। इस बात का खुलासा शोएब अख्तर ने किया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है।’

Pakistani cricketers refused to eat food with Danish Kaneria & constantly humiliated him just because he was a Hindu, says Shoaib Akhtar.

Now imagine the pain & agony suffered by “Persecuted Minorities” at the hands of Muslims in Pakistan.

Do you still support @INCIndia? Shame! pic.twitter.com/6RbU3K52Tq

