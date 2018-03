भारतीय महिला क्रिकेट टीम को रविवार को ट्राई सीरीज में दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। अहम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को सात विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से हार झेलने के बाद भारतीय टीम की उम्मीद फाइनल में पहुंचने की और कम हो गई है। इंग्लैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज डेनियल वेट ने शानदार 124 रनों की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। डेनियल की विस्फोटक पारी के सामने भारत का बनाया गया सबसे बड़ा टोटल भी कम पड़ गया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना और मिताली राज की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 199 रन बनाने में कामयाब रही। इस लश्क्ष्य को इंग्लैंड की टीम ने सात विकेट रहते ही हासिल कर लिया। डेनियल वेट ने 52 गेंदों पर 13 चौके 04 छक्कों के साथ अपने इंटरनैशनल करियर का दूसरा शतक पूरा किया। 64 गेंदो में 124 रन बनाकर डेनियल दीप्ती शर्मा की गेंद पर कैच आउट हो गईं। बता दें कि डेनियल वेट भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की बड़ी फैन हैं, वह कई बार कोहली की बल्लेबाजी की तारीफ भी कर चुकी हैं।

डेनियल वेट की इस पारी को देखकर सोशल मीडिया पर फैन्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने तो डेनियल की इस पारी के पीछे की वजह विराट को ही मान लिया है। दरअसल, डेनियल ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के जरिए कोहली के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसके जवाब में कोहली ने उन्हें एक बल्ला गिफ्ट किया था। ट्राई सीरीज से पहले डेनियल ने खुद कहा था कि वह इस सीरीज में कोहली का दिया हुआ बल्ला ही इस्तेमाल करेंगी।

Game day v India — Danielle Wyatt (@Danni_Wyatt) March 25, 2018

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ”लगता है डेनियल को हर गेंद में अनुष्का की तस्वीर नजर आ रही थी”, वहीं एक ने लिखा, ”ये विराट का शादी के लिए मना करने का असर है”। इसके अलावा भी ट्विटर पर फैन्स ने डेनियल की इस पारी के बारे में खूब कमेंट्स किए हैं। बता दें, ट्राई सीरीज में भारत का अगला मुकाबला अब सोमवार को ऑस्ट्रेलिया से होना है।

Wyatt ko aaj har bowler main anushka nazar aa rahi hogi — Sarcastic girl (@minionofsteal) March 25, 2018

Koi bat check kar lo kohli sahab ka to nahi hai na — MR (@imrowdymayur) March 25, 2018

Kohli ko bolo to cool her down n take her to a date — Sarcastic girl (@minionofsteal) March 25, 2018

Danielle Wyatt you are my Favroute women cricketer in the world — Shubham Raghuvanshi (@Shubham85754088) March 25, 2018

