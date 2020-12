ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर डेनियल क्रिस्टियान ने बिग बैश लीग (Big Bash League) के इतिहास का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया। उन्होंने 20 दिसंबर को एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच में 15 गेंद में अपनी फिफ्टी पूरी की। उनकी तेज पारी और स्टीव ओकीफ की कातिलाना गेंदबाजी के दम पर सिडनी सिक्सर्स ने बिग बैश लीग 2020 के 11वें मैच में 38 रन से जीत हासिल की।

डेनियल क्रिस्टियान ने अपनी 50 रन की पारी के दौरान 4 चौके और 5 छक्के लगाए। उन्होंने एक विकेट भी लिया। वहीं, स्टीव ओकीफ ने 2 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट झटके। डेनियल क्रिस्टियान ने अपनी 50 रन की पारी के दौरान 4 चौके और 5 छक्के लगाए। स्टीव ओकीफ ने 2 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट झटके। इस मैच में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। सिडनी सिक्सर्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 177 रन बनाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी एडिलेड स्ट्राइकर्स 20 ओवर में 7 विकेट पर 139 रन ही बना पाई। इस जीत से सिडनी सिक्सर्स पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। सिडनी सिक्सर्स की तीन मैच में यह दूसरी जीत है। उसके 8 अंक हो गए हैं। उसने अपने दोनों मैचों में एक-एक बोनस अंक हासिल किया है।

The second-fastest 50 in BBL history! @DanChristian54 smoked a 50 off only 15 balls to completely change the game! @BKTtires | #BBL10 pic.twitter.com/rTBTNaRXix

