वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले 16 अक्टूबर यानी शुक्रवार को खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका चैंपियंस का सामना इंग्लैंड चैंपियंस के साथ शाम 5.00 बजे (भारतीय समय के मुताबिक) से होगा जबकि दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस का सामना वेस्टइंडीज चैंपियंस के साथ रात 9.00 बजे से होगा। इस बार इंडिया चैंपियंस ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था।

अब बात जरा ग्रुप स्टेज मुकाबलों के बाद यानी दोनों सेमीफाइनल मुकाबले से पहले सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की करें तो इसमें पहले एबी डिविलियर्स पहले नंबर पर चल रहे थे, लेकिन अब डी आर्शी शॉर्ट ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और वो पहले नंबर पर काबिज हो गए हैं तो वहीं सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी यानी रॉबिन उथप्पा ही मौजूद हैं।

दूसरे नंबर पर खिसके एबी डिविलियर्स, उथप्पा टॉप-10 में शामिल

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 के सभी लीग मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज अब डी आर्सी शॉर्ट बन गए जिन्होंने अब तक खेले 5 मैचों में 22 छक्के लगाए हैं। वहीं एबी डिविलियर्स जिन्होंने 4 मैचों में 20 छक्के जड़े हैं वो दूसरे नंबर पर आ गए। साउथ अफ्रीका के ही जीन-पॉल डुमिनी इस लिस्ट में फिलहाल तीसरे स्थान पर हैं जिन्होंने 8 मैचों में 18 छक्के लगाए हैं जबकि चौथे स्थान पर इंग्लैंड के रवि बोपारा हैं जिन्होंने 5 मैचों में 16 छक्के लगाए हैं।

इस लिस्ट में रिचर्ड लेवी और मोईन अली संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर हैं जिन्होंने अब तक 3-3 मैचों में 15-15 छक्के लगाए हैं जबकि चैडविक वॉल्टन 5 मैचों में 14 छक्के लगाकर छठे स्थान पर हैं। इस सूची में भारत के बैटर रॉबिन उथप्पा 4 मैचों में 12 छक्के लगाकर 8वें स्थान पर हैं जबकि क्रिस गेल 10वें नंबर पर मौजूद हैं जिन्होंने 5 मैचों में 9 छक्के लगाए हैं। हालांकि इन आंकड़ों में सेमीफाइनल मैचों के बाद जबरदस्त बदलाव की संभावना है।

WCL 2026 में ग्रुप स्टेज मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

बल्लेबाज मैच पारी रन छक्के डी आर्शी शॉर्ट 5 5 225 22 एबी डिविलियर्स 4 4 237 20 जीन-पॉल डुमिनी 4 4 258 18 रवि बोपारा 5 5 215 16 रिचर्ड लेवी 3 3 173 15 मोईन अली 3 3 172 15 चैडविक वॉल्टन 5 5 197 14 महमूदुल्लाह 5 5 156 13 रॉबिन उथप्पा 4 4 142 12 रोनी तालुकदार 5 5 191 10 फिल मस्टर्ड 5 5 118 10 क्रिस गेल 5 5 121 9

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विजडन ने बैटिंग क्रम में चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टार बैटर स्टीव स्मिथ को रखा जबकि पांचवें स्थान पर इंग्लैंड टेस्ट टीम के मौजूदा कप्तान जो रूट को रखा। वहीं टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत को शामिल किया और उन्हें बैटिंग क्रम में छठे स्थान पर जगह दी। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)