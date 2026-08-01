कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला बॉक्सर का धमाल जारी है और इसी फेहरिस्त में भारत की साक्षी चौधरी ने कमाल करते हुए देश के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की रूबी ह्वाइट की पूरी तरह से धराशाई कर दिया और 5-0 से मुकाबला जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। फाइनल में मिली हार के बाद इंग्लैंड की महिला बॉक्सर रिंग में ही रोती हुई नजर आईं। ये भारत का तीसरा गोल्ड महिला बॉक्सिंग में रहा।

साक्षी और प्रिया दोनों ने जीते गोल्ड मेडल

साक्षी चौधरी के बाद प्रिया घनघस ने भी 60 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया और कनाडा की बॉक्सर मैरी-बथूल अल-अहमदियेह को मात देते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये बॉक्सिंग इवेंट में भारतीय महिला बॉक्सरों द्वारा जीता हुआ चौथा गोल्ड मेडल रहा जो एक ही दिन यानी शनिवार को भारत की झोली में आया। फाइनल मुकाबले में प्रिया ने अपनी विरोधी को 4-1 के अंतर से हराया। प्रिया और साक्षी के मेडल मुकाबले बैक-टू-बैक हुए थे और दोनों ने सोना जीतकर देश को दोहरी खुशी का मौका दिया।

अरुंधती चौधरी ने भी जीता गोल्ड

साक्षी और प्रिया के बाद भारतीय महिला बॉक्सर अरुंधती चौधरी का दम भी बॉक्सिंग रिंग में देखने को मिला और उन्होंने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अरुंधती ने 70 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की शैंटेल रीड को हराकर सोना जीतने में सफल रहीं। अरुंधती की शुरुआत धीमी रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने शानदार वापसी की और विरोधी बॉक्सर को हार का सामना करना पड़ा। ये बॉक्सिंग में भारत का 5वां गोल्ड मेडल रहा। अरुंधती ने फाइनल मैच 5-0 के अंतर से जीता।

शनिवार को भारत का बॉक्सिंग में प्रदर्शन

गोल्ड: प्रीति पवार ने महिलाओं के 54kg फाइनल में स्कारलेट सवाना डेलगाडो (कनाडा) को 5-0 से हराया।

गोल्ड: जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं के 57kg फाइनल में माइकेला वॉल्श (नॉर्दर्न आयरलैंड) को 5-0 से हराया।

सिल्वर: जादुमनी सिंह पुरुषों के 55kg फाइनल में जे डिक्सन (ऑस्ट्रेलिया) से 0-5 से हारे।

गोल्ड: साक्षी चौधरी ने महिलाओं के 51kg फाइनल में रूबी व्हाइट (इंग्लैंड) को 5-0 से हराया।

गोल्ड: प्रिया घांघस ने महिलाओं के 60kg फाइनल में मैरी-बथौल अल-अहमदिएह (कनाडा) को 4-1 से हराया।

गोल्ड: अरुंधति चौधरी ने महिलाओं के 70kg फाइनल में चैंटेल रीड (इंग्लैंड) को 5-0 से हराया।

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भारत की महिला बॉस्कर प्रीति पंवार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 54 किलोग्राम भारवर्ग महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं 57 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में जैस्मिन ने भी सोना अपने नाम किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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CWG 2026: पुरुषों के शॉट पुट F57 इवेंट में सोमन राणा और शुभम जुयाल ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते जबकि इसी प्रतियोगिता में कैमरून के सेड्रिक ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)