भारत की स्टार महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन का सामना ऑस्ट्रेलिया की एम्मा-सू ग्रीनट्री के साथ 75 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में हुआ। इस मुकाबले में दोनों बॉक्सर्स एक-दूसरे पर पहले राउंड से ही तेजी से प्रहार करते हुए नजर आए। पहले राउंड में दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि पहले राउंड में लवलीना पिछड़ गईं और दूसरे राउंड में भी थोड़ी डिफेंसिव ही रहीं, लेकिन आखिरी में कुछ दमदार पंच दिखाए और दोनों बॉक्सर बराबरी पर रहीं।

लवलीना को मिला सिल्वर मेडल

तीसरे राउंड में लवलीना आक्रामक नजर आईं और विरोधी बॉक्सर थोड़ी थकी हुई दिखीं। लवलीना ने ऑस्ट्रेलिया की बॉक्सर को इस राउंड में पूरी तरह से छका दिया और उनका डिफेंस भी शानदार रहा। हालांकि तीसरे राउंड के आखिरी 30 सेकंड में ऑस्ट्रेलिया की बॉक्सर में जोरदार प्रहार करते हुए लवलीना को बैकफुट पर धकेल दिया और मैच को 4-1 से जीत लिया। लवलीना गोल्ड नहीं जीत पाईं और उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा।

CWG 2026: प्रीति पंवार के बाद जैस्मिन लंबोरिया ने भी दिखाया दम, भारत को दोनों ने बॉक्सिंग में दिलाया गोल्ड

भारत की महिला बॉस्कर प्रीति पंवार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 54 किलोग्राम भारवर्ग महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं 57 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में जैस्मिन ने भी सोना अपने नाम किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)