भारत की अस्मिता डे और पुरुष खिलाड़ी हर्ष सिंह ने जूडो में गोल्ड मेडल जीतकर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रच दिया है। इसी के साथ भारत के नाम अब मौजूदा राष्ट्रमंडल खेलों में 5 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। वहीं भारत के कुल पदकों की संख्या 19 हो गई है। अस्मिता ने 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में कनाडा की हेडी क्वाच (Heidi Quach) को हराया है। उन्होंने कनाडा की खिलाड़ी को 2-1 से मात दी। जबकि पुरुष 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में हर्ष सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ काट्ज को 10-0 से हराया।

राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो में यह भारत को पहली बार स्वर्ण पदक मिले हैं। भारत के खाते में अब 19 पदक (5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य) हो गए हैं। भारत के पदकों की संख्या अभी और बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जूडो में यामिनी मौर्य फाइनल में पहुंचकर पदक पहले ही पक्का कर चुकी हैं। वहीं 5 भारतीय मुक्केबाज भी फाइनल में पहुंचकर कम से कम सिल्वर और 5 सेमीफाइनल में पहुंचकर कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर चुके हैं।

भारत के लिए CWG 2026 में अब तक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी

क्रमांकखिलाड़ीखेलपदक
1मीराबाई चानूवेटलिफ्टिंगस्वर्ण
2शर्मिला धनकड़महिला शॉट पुट F57स्वर्ण
3ऋषिकांता सिंह चाननबामवेटलिफ्टिंगरजत
4राजा मुथुपांडीवेटलिफ्टिंगरजत
5ज्ञानेश्वरी यादववेटलिफ्टिंगरजत
6अजय बाबूवेटलिफ्टिंगरजत
7सर्वेश कुशारेपुरुष हाई जंपरजत
8झांडू कुमारपैरा पावरलिफ्टिंगकांस्य
9बिंद्यारानी देवीवेटलिफ्टिंगकांस्य
10शिल्पा शायलामहिला शॉट पुट F57कांस्य
11हरजिंदर कौरवेटलिफ्टिंगरजत
12गुलवीर सिंह10 हजार मीटर रेसरजत
13दिलीप गावितपुरुष 100 मीटर (पैरा एथलेटिक्स)स्वर्ण
14मुरली श्रीशंकरलॉन्ग जम्परजत
15मोहम्मद बासिलपुरुष 100 मीटर (पैरा एथलेटिक्स)रजत
16लवप्रीत सिंहवेटलिफ्टिंगरजत
17सीमा कालीरमनमहिला डिस्कस थ्रोकांस्य
18अस्मिता डेमहिला जूडोस्वर्ण
19हर्ष सिंहपुरुष जूडोस्वर्ण

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 (बर्मिंघम) में भारत ने 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया था। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की संख्या कम होने के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस बार शूटिंग, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस समेत कई ऐसे खेल नहीं हैं जिसमें भारत के पदक आना लगभग तय रहता था। इसके बावजूद भारत ने अब तक 5 स्वर्ण सहित 19 पदक अपने नाम कर लिए हैं।

CWG 2026: बॉक्सर अंकुश पंघाल की फाइनल में एंट्री, कनाडा के मुक्केबाज को 5-0 से हराया; भारत के 10 मेडल पक्के

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने 80 किलोग्राम वर्ग में कनाडा के मुक्केबाज को सेमीफइनल में 5-0 से हराते हुए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर