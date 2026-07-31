भारत की अस्मिता डे और पुरुष खिलाड़ी हर्ष सिंह ने जूडो में गोल्ड मेडल जीतकर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रच दिया है। इसी के साथ भारत के नाम अब मौजूदा राष्ट्रमंडल खेलों में 5 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। वहीं भारत के कुल पदकों की संख्या 19 हो गई है। अस्मिता ने 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में कनाडा की हेडी क्वाच (Heidi Quach) को हराया है। उन्होंने कनाडा की खिलाड़ी को 2-1 से मात दी। जबकि पुरुष 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में हर्ष सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ काट्ज को 10-0 से हराया।

राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो में यह भारत को पहली बार स्वर्ण पदक मिले हैं। भारत के खाते में अब 19 पदक (5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य) हो गए हैं। भारत के पदकों की संख्या अभी और बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जूडो में यामिनी मौर्य फाइनल में पहुंचकर पदक पहले ही पक्का कर चुकी हैं। वहीं 5 भारतीय मुक्केबाज भी फाइनल में पहुंचकर कम से कम सिल्वर और 5 सेमीफाइनल में पहुंचकर कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर चुके हैं।

भारत के लिए CWG 2026 में अब तक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी

क्रमांक खिलाड़ी खेल पदक 1 मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग स्वर्ण 2 शर्मिला धनकड़ महिला शॉट पुट F57 स्वर्ण 3 ऋषिकांता सिंह चाननबाम वेटलिफ्टिंग रजत 4 राजा मुथुपांडी वेटलिफ्टिंग रजत 5 ज्ञानेश्वरी यादव वेटलिफ्टिंग रजत 6 अजय बाबू वेटलिफ्टिंग रजत 7 सर्वेश कुशारे पुरुष हाई जंप रजत 8 झांडू कुमार पैरा पावरलिफ्टिंग कांस्य 9 बिंद्यारानी देवी वेटलिफ्टिंग कांस्य 10 शिल्पा शायला महिला शॉट पुट F57 कांस्य 11 हरजिंदर कौर वेटलिफ्टिंग रजत 12 गुलवीर सिंह 10 हजार मीटर रेस रजत 13 दिलीप गावित पुरुष 100 मीटर (पैरा एथलेटिक्स) स्वर्ण 14 मुरली श्रीशंकर लॉन्ग जम्प रजत 15 मोहम्मद बासिल पुरुष 100 मीटर (पैरा एथलेटिक्स) रजत 16 लवप्रीत सिंह वेटलिफ्टिंग रजत 17 सीमा कालीरमन महिला डिस्कस थ्रो कांस्य 18 अस्मिता डे महिला जूडो स्वर्ण 19 हर्ष सिंह पुरुष जूडो स्वर्ण

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 (बर्मिंघम) में भारत ने 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया था। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की संख्या कम होने के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस बार शूटिंग, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस समेत कई ऐसे खेल नहीं हैं जिसमें भारत के पदक आना लगभग तय रहता था। इसके बावजूद भारत ने अब तक 5 स्वर्ण सहित 19 पदक अपने नाम कर लिए हैं।

CWG 2026: बॉक्सर अंकुश पंघाल की फाइनल में एंट्री, कनाडा के मुक्केबाज को 5-0 से हराया; भारत के 10 मेडल पक्के

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने 80 किलोग्राम वर्ग में कनाडा के मुक्केबाज को सेमीफइनल में 5-0 से हराते हुए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





