गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से सबसे सफल रहने वाली टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने अपनी उंगलियो के नाखूनों पर तिरंगा उकेर रखा है। नाखूनों पर तिरंगा वाली उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर कई लोग शेयर कर रहे हैं। मनिका ने टेबल टेनिस में भारत की तरफ से 4 मेडल जीते हैं, जिनमें 2 गोल्ड मेडल शामिल हैं। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। दिल्ली की 22 वर्षीय इस खिलाड़ी ने कमनवेल्थ गेम्स में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर अपने लाखों फैन्स बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की तरफ से मनिका की उपलब्धियों पर बधाई दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर मनिका को गोल्ड जीतने पर बधाई दी। मनिका ने ये मेडल सिंगल्स, वुमेन्स टीम, वुमेन्स डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स में मनिका ने सिंगापुर की वर्ल्ड नंबर-4 फेंग तेनवे (वुमेन्स टीम) और पूर्व वर्ल्ड नंबर-9 मेंगयू यू (सिंगल्स) को हराकर गोल्ड मेडल जीते। हालांकि इन दोनों ही खिलाड़ियों की जोड़ी से वह डबल्स के फाइनल में हार गईं।

Manika Batra Helped Indian Women’s Tennis Team Win A Gold At #CWG First Time In History. Her Nail Paint Is A Tight Slap On Face Of Libtards, Presstitutes And #TukdeTukdeGang Who Are Ashamed To Wear Nationalism On Their Sleeves. . #GC2018TableTennis #GC2018 #ManikaBatra pic.twitter.com/8Em4ruKYcY — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) April 8, 2018

A third medal for Manika Batra in the Commonwealth Games 2018! This time, it is a Gold in the women’s Singles Table Tennis event. Her success motivates the entire nation: PM @narendramodi #GC2018 #GC2018TableTennis — PMO India (@PMOIndia) April 14, 2018

Celebrating the success of teamwork! Proud of Manika Batra and Sathiyan Gnanasekaran for winning the Bronze in the Mixed Doubles Table Tennis event: PM @narendramodi #GC2018 #GC2018TableTennis — PMO India (@PMOIndia) April 15, 2018

Congratulations to Manika Batra for winning GOLD in women’s singles at #GC2018TableTennis . The nation is proud of your achievement #PresidentKovind — President of India (@rashtrapatibhvn) April 14, 2018

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनिका ने गोल्ड कोस्ट जाने से पहले जर्मनी में एक महीने की स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। मनिका ने मीडिया को बताया कि ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने गेम में फास्ट सर्विस, स्मैश और गेंद कंट्रोल को बेहतर करने की प्रेक्टिस की और इसका फायदा उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला। मनिका ने मीडिया को बताया कि वह चार साल की उम्र से टेबल टेनिस खेल रहीं, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्हें मॉडलिंग का भी ऑफर मिला था, जिसे उन्होंने नहीं चुना।

मनिका ने कहा- “खुदकिस्मत हूं कि मेरे खेल की वजह से ही मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स में लीड करने का मौका मिला और लीडर होने का रोल मैं अच्छे से निभा सकी। सिंगापुर की दोनो टॉप रैंक की प्लेयर को हराना सुखद अनुभव रहा। लेकिन, डबल्स में उनसे ही मिली हार से जरूर थोड़ी निराशा हुई।” मनिका की मां सुषमा बत्रा ने कहा कि उनकी बेटी मे देश का नाम ऊंचा करने के लिए सही रास्ता चुना, इसकी उन्हें खुशी है। बता दें कि इस बार भारत ने 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज समेत 66 पदक जीते हैं। रविवार (15 अप्रैल) को गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ का समापन हो गया है। भारत की तरफ से 217 खिलाड़ियों ने इन खेलों में भाग लिया था। लेकिन मनिका की खास उपलब्धियों के लिए हर तरफ से बधाइयों का तांता लगा है।

Golden day for India! Congratulations to @MangteC, Manika Batra, @Neeraj_chopra1, Sanjeev Rajput, Gaurav Solanki, @Phogat_Vinesh, Vikas Krishnan and Sumit Malik for winning Gold Medals in their respective fields at #GC2018. Nation salutes your hardwork and dedication. pic.twitter.com/CyMYqFmTf9 — Amit Shah (@AmitShah) April 14, 2018

Congratulations to Manika Batra for becoming the first Indian woman to win the #gc2018tabletennis GOLD in the women’s singles event.

Also many congratulations to @Phogat_Vinesh for her Gold in 50 kg wrestling. Very proud! pic.twitter.com/LFDEtrpcUR — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 14, 2018

Was on a flight and missed the news of Manika Batra’s TT singles gold. Wonderful achievement. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) April 14, 2018

Historic Moment!!for the Indian women’s Table Tennis team! Congratulations, girls (Manika Batra, Mouma Das, Madhurika Patkar). Daughters of India are really making us all proud! #GC2018 pic.twitter.com/hmSYgwxXEN — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 8, 2018

TT stars shine again! Many congratulations to Sathiyan Gnanasekaran & Manika Batra for winning a in an all-Indian mixed doubles TT event! With this, they have delivered the 7th medal in #GC2018TableTennis and India’s 60th in #GC2018 so far! #IndiaAtCWG pic.twitter.com/X31UrB7dat — Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) April 15, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App