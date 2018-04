Commonwealth Games 2018: वीमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में मेहुली घोष को सिल्वर, अपूर्वी चंदेला को कांस्य

कॉमनवेल्थ गेम्स में सोमवार (नौ अप्रैल) को भारतीय निशानेबाजों ने अच्छी शुरुआत की। पुरुष वर्ग में जहां 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीतू राय और ओम मिथरवाल ने विश्व पटल पर भारत का परमच लहराया। वहीं, महिला वर्ग में 10 मीटर एयर राइफ शूटिंग में मेहुली घोष और अपूर्वी चंदेला ने तिरंगे का मान बढ़ाया। मेहुली ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम किया, जबकि अपूर्वी ने कांस्य पर कब्जा जमाया।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्थित गोल्ड कोस्ट में 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं। पांचवें दिन एयर पिस्टल में भारत के लिए अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। बेलमॉन्ट शूटिंग सेंटर में रविवार को इससे पहले महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल कॉम्पिटीशन में देश की मनु भाकर ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। अंतिम शॉट में उन्होंने 10.4 अंक हासिल कर सोना अपने नाम किया था।

#CWG2018Shooting – Women's 10m Air Rifle

What a final! Gold decided by a shoot off! Silver for 16 year old Mehuli Ghosh. Loses gold by the slightest of the margins. Bronze for Apurvi Chandela. #GC2018#GC2018Shooting #CWG2018 pic.twitter.com/05oDKLSDzC

