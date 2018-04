CWG 2018: अनीष की जीत के बोले पिता, राज्य में शूटिंग रेंज हो तो आएंगे मेडल्ल, बहन मुस्कान भी हैं गोल्ड मेडलिस्ट शूटर

आस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में जारी 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में शुक्रवार को पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के 15 साल के निशानेबाज अनीश भानवाल पहले प्रतिभागी बने हैं, जिन्होंने इतनी कम उम्र में ये कारनामा कर दिखाया है। अनीष की जीत के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। अनीष के जरिए देश की जोली में 17वां मेडल आने के बाद न सिर्फ उनके परिवार में बल्कि हरियाणा भर में जश्न का माहौल है। ऐसे में हरियाणा में न सिर्फ उनके परिवार वाले खुश हैं बल्कि पूरे राज्य में उनके चर्चे हो रहे हैं। बता दें कि अनीष की बहन मुस्कान भी एक शूटर हैं। मुस्कान भी मार्च में आयोजित हुई International Shooting Federation Junior World Cup में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं।

अनीष की जीत के बाद उनके पिता जगपाल भानवाल का कहना है कि हरियाणा में शूटिंग रेंज बनें, तो और भी तमगे आएंगे। जगपाल ने आईएएनएस के साथ एक साक्षात्कार में अनीश की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए इस ख्वाहिश को भी जाहिर किया। अनीश ने शुक्रवार को पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही नया इतिहास रचा है। वह राष्ट्रमंडल खेलों में सोना जीतने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। हालांकि, न ही अनीश और न ही उनके परिजनों के लिए यह सफर इतना आसान रहा है।

अनीश के पिता जगपाल ने कहा, हरियाणा में निशानेबाजी के लिए अधिक सुविधाएं नहीं हैं। अगर यहां एक शूटिंग रेंज हो जाती तो देश के लिए अनीश के साथ यहां कई और निशानेबाज हैं, जो पदक जीत सकते हैं। भारत के युवा निशानेबाज अनीश ने न केवल इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया, बल्कि राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने 2014 में ग्लास्गो में आयोजित 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में आस्ट्रेलिया के डेविड चापमान की ओर से बनाए 23 अंकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

Karnal: 15-yr-old #AnishBhanwala's family rejoices after he won gold in men's 25m rapid fire pistol event, say, 'Anish has worked very hard for it.' Anish's sister Muskan Bhanwala is also a shooter & won gold at Intn'l Shooting Federation Junior World Cup in March #Haryana #CWG pic.twitter.com/alG2HsUrrA

