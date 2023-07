CWC Qualifiers: आईसीसी ने लगाई सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज की क्लास, आउट होने के बाद ऐसे निकाला था गुस्सा

आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो क्रिकेट उपकरण या कपड़े, मैदान पर लगे उपकरण से जुड़ा कोड ऑफ कंडक्ट है। हसरंगा ने अपनी गलती स्वीकार ली, ऐसे में मामले में आगे सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी।

वानिंदु हसरंगा। (फोटो – ICC)

क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शुक्रवार को नीदरलैंड के खिलाफ मैच में श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज वानिंदु हसरंगा को आईसीसी की आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई गई। आईसीसी ने कहा कि हसरंगा ने आउट होने के बाद बेवजह आक्रामकता दिखाई और बाउंड्री के स्कर्टिंग पर बल्ला मारा। टूर्नामेंट में अबतक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले श्रीलंकाई खिलाड़ी ने गलती मान ली और उन्हें फटकार छोड़ दिया गया। साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट प्वाइंट भी जुड़ा। बयान में कहा गया कि हसरंगा को आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो क्रिकेट उपकरण या कपड़े, मैदान पर लगे उपकरण से जुड़ा कोड ऑफ कंडक्ट है। हसरंगा ने अपनी गलती स्वीकार ली, ऐसे में मामले में आगे सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी। 24 महीने के अंदर ऐसा हुआ तो वानिंदु हसरंगा के खाते में एक और डिमेरिट प्वाइंट जुड़ेगा। लेवल 1 का उल्लंघन पर काटी जा सकती है 50 प्रतिशत मैस फीस मैदानी अंपायर मार्टिन सैगर्स और ग्रेग ब्रैथवेट, तीसरे अंपायर जयरमन मदनगोपाल और चौथे अंपायर आसिफ याकूब ने वानिंदु हसरंगा पर चार्ज लगाया। लेवल 1 का उल्लंघन करने पर न्यूनतम आधिकारिक फटकार और अधिकतम जुर्माना खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत काटना और एक या दो डिमेरिट प्वाइंट शामिल है। Also Read World Cup Qualifiers: वेस्टइंडीज हुई बाहर; स्कॉटलैंड ने 7 विकेट से रौंदा; यह ऑलराउंडर बना जीत का हीरो श्रीलंका सुपर सिक्स में टॉप पर नीदरलैंड पर अपनी मामूली जीत के बाद श्रीलंका इस समय वनडे वर्ल्ड क्वालिफायर में सुपर सिक्स में शीर्ष पर बना हुआ है। उसका वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफाई करना तय है। वेस्टइंडीज की टीम भारत का टिकट पाने की रेस से बाहर हो गई है। जिम्बाब्वे की टीम दूसरे नंबर पर है। वानिंदु हसरंगा ने 5 मैच में 20 विकेट झटके हैं। उन्होंने 3 मैचों में 5 विकेट लिए हैं।

