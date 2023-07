CWC 2023 Qualifiers: वेस्टइंडीज के बाद जिम्बाब्वे का सपना टूटा, स्कॉटलैंड के खिलाफ नहीं हासिल कर पाई 235 का टारगेट

स्कॉटलैंड की टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर के सुपर 6 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 31 रन से हराया। इस तरह से वेस्टइंडीज के बाद जिम्बाब्वे की टीम का वनडे वर्ल्ड कप में खेलने का सपना टूटा।

जिम्बाब्वे की टीम 2023 वनडे वर्ल्ड कप में नहीं दिखेगी। (फोटो – ICC)

भारत में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का टिकट जिम्बाब्वे की टीम नहीं कटा पाई है। स्कॉटलैंड की टीम ने मंगलवार को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर के सुपर 6 मुकाबले में उलटफेर कर दिया। उसने मेबजानों को 31 रन से हरा दिया। इस तरह से वेस्टइंडीज के बाद जिम्बाब्वे की टीम का वनडे वर्ल्ड कप में खेलने का सपना टूट गया। श्रीलंका की टीम पहले जगह पक्की कर चुकी है। स्कॉटलैंड और नीदरलैंड रेस में बनी हुई हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई करने के लिए जिम्बाब्वे को अपने आखिरी दो मैचों में से एक में जीत की जरूरत थी। जिम्बाब्वे की टीम श्रीलंका के बाद स्कॉटलैंड से हार गई। इससे पहले टीम 2018 में भी क्वालिफायर में हारी थी। टीम इंग्लैंड में साल 2019 में वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई थी। मेजबान टीम बुलावायो में स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत के साथ दूसरा स्थान हासिल कर सकता था, लेकिन उसके शीर्ष क्रम के खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन के कारण ऐसा नहीं हुआ। माइकल लीस्क ने की अच्छी बल्लेबाजी माइकल लीस्क ने 34 गेंदों में 48 रनों की पारी से स्कॉटलैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट पर 234 रन बनाए। उन्होंने मार्क वॉट (नाबाद 21) के साथ मिलकर आठवें विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी की। दोनों के बीच साझेदारी तब हुई जब स्कॉटलैंड का स्कोर 7 विकेट पर 170 रन था। इसके अलावा मैथ्यू क्रॉस (38), ब्रैंडन मैकमुलेन (34) और जॉर्ज मुन्से (31) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। Also Read वेस्टइंडीज को खल रही ‘Vitamin M’ की कमी; शिमरोन हेटमायर, आंद्रे रसेल और सुनील नरेन के बाद निकोलस पूरन भी छोड़ेंगे साथ? जिम्बाब्वे ने 37 रन पर 4 विकेट गंवा दिए सीन विलियम्स ने अपने 10 ओवरों में 41 रन देकर तीन विकेट लिए, लेकिन बल्ले अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे। स्कॉटिश तेज क्रिस सोल (33 रन पर तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी के बदौलत जिम्बाब्वे ने 37 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। जिम्बाब्वे की वापसी वेसली मधेवेरे (40) और सिकंदर रजा ने 34 कराई। रेयान बर्ल ने 84 गेंदों पर 83 रन बनाकर मेजबान की उम्मीद जगाई, लेकिन उन्हें लीस्क ने पवेलियन भेज दिया। उन्होंने रिचर्ड नगारवा का अपनी ही गेंद पर बेहतरीन कैच लपका। उन्होंने छह ओवर में 33 रन देकर दो विकेट लिए। जिम्बाब्वे की टीम 41.1 ओवर में 201 रन पर ऑल आउट हो गई।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram