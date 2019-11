IPL 2020, CSK, MS DHONI: स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी इन दिनों टीम इंडिया से दूर हैं। वर्ल्ड कप 2019 के बाद से धोनी ने कोई भी मुकाबला नहीं खेला है। उनके संन्यास की खबरें भी चर्चा का विषय रही हैं और कई लोगों का मानना है कि धोनी का क्रिकेट करियर अब समाप्त हो गया है। टीम से उनकी दूरी के बाद अब धोनी के आईपीएल से भी दूरी की खबरों ने सनसनी मचा दी है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस चल रही है।

चेन्नई सुपरकिंग के कप्तान धोनी ने सबसे उम्रदराज टीम की कमान संभालते हुए कई शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी लोकप्रियता भी बेमिसाल है। सोशल मीडिया पर चेन्नई सुपरकिंग ने एक पोस्ट डाली जिसमें उसने लिखा कि रिलीजिंग। यानी कि वो कुछ खिलाड़ियों को निकालने के बारे में सोच रही है। इसपर एक यूजर ने लिखा कि करीबी सुत्रों की मानें तो इस सीजन चेन्नई सुपरकिंग महेंद्र सिंह धोनी को बाहर करने की तैयारी में है। चेन्नई को गुड बॉय करने का समय आ गया है।

As per Close Sources, @ChennaiIPL #CSK planning to drop MSD tomorrow! Might be very well his way of saying “Goodbye Chennai”.

— Mahin (@mahiban4u) November 14, 2019