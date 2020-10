इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 के 14वें मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने लगातार अपनी दूसरी जीत हासिल की। उसने रोमांचक मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स को 7 रन से हराया। हैदराबाद की इस जीत में उसके युवा बल्लेबाज प्रियम गर्ग ने अहम भूमिका निभाई। चेन्नई के खिलाफ मैच में एक समय हैदराबाद के 11 ओवर में 69 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। तब ऐसा लगा था कि हैदराबाद बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाएगा।

ऐसे समय प्रियम गर्ग ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 42 गेंद में 77 रन की साझेदारी की। वह 51 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 23 गेंद में अपनी पहली आईपीएल फिफ्टी पूरी की। उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया। मुकाबले के बाद उन्हें गेमचेंजर ऑफ द मैच, सुपरस्ट्राइकर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। हालांकि, उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले प्रियम गर्ग की सफलता का सफर आसान नहीं रहा है।

जब वह सिर्फ 11 साल के थे, तब सिर से मां का साया उठ गया। प्रियम मेरठ में जिस एकेडमी से कोचिंग ले रहे थे, वह उनके घर से करीब 20 किमी दूर थी। घर की माली हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन प्रियम के पिता नरेश गर्ग ने उन्हें मां का भी प्यार दिया। शुरू-शुरू में वह बेटे को खुद एकेडमी तक ले जाते और ले आते थे। इस दौरान कई बार उन्होंने साइकिल पर बैठाकर प्रियम को एकडेमी तक पहुंचाया।

बेटे की डाइट और कोचिंग में रुकावट नहीं आए, तब नरेश गर्ग दूध बेचने लगे। दूसरों की गाड़ियां भी चलाईं। नरेश प्रियम को रोजाना 10 रुपए देते थे, ताकि बेटा बस से एकेडमी पहुंच जाए और कुछ अतिरिक्त आमदनी कर सकें। कभी-कभी ये 10 रुपए कम पड़ जाते थे, तब प्रियम बस में सीट की जगह उसकी छत पर बैठकर सफर करते थे। हालांकि, प्रियम के लगातार शानदार प्रदर्शन ने उनकी मेहनत सफल कर दी है। वह कहते हैं कि बचपन में जो लोग प्रियम को क्रिकेट खिलाने के उनके फैसले के खिलाफ थे, वही अब गर्व करते हैं।

MAIDEN FIFTY FOR PRIYAM GARG IN THE IPL!!!

An ovation from the entire dugout for the youngster!#CSKvSRH #OrangeArmy #KeepRising @priyamg03149099 pic.twitter.com/H4s5eEI22D

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) October 2, 2020