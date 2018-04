IPL 2018, CSK vs SRH: विराट कोहली को पीछे छोड़ सुरेश रैना ने हासिल की बादशाहत

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के सुरेश रैना अपने असली रंग में लौट आए हैं। रविवार (22 अप्रैल) को उन्होंने उपलब्धि अपने नाम की। सीएसके के हरफनमौला खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ऐसा कर उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है और इस मामले में बादशाहत हासिल कर ली है।

रैना के नाम इस टी-20 टूर्नामेंट में अब तक कुल 4656 रन हो गए हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी) के कप्तान विराट कोहली 4649 रनों के साथ दूसरे पायदान पर खिसक आए हैं। वहीं, इस सूची में तीसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस (एमआई) के कप्तान रोहित शर्मा का नाम है। उनके नाम 4345 रन दर्ज हैं।

And, with this half century, @ImRaina is back on top in the leading run scorers chart in the #VIVOIPL pic.twitter.com/9zVzoGwB9c

— IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2018