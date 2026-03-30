RR vs CSK Playing 11 Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के तीसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत राजस्थान रॉयल्स से होगी और इस मुकाबले में सबसे ज्यादा नजरें सबकी 15 साल के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी पर होगी। पिछले दिनों वैभव ने कमाल का प्रदर्शन किया था और इस बार ये देखने वाली बात होगी कि आईपीएल में वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं क्योंकि हर टीम उनके खिलाफ तैयारी करके आएगी।

वैभव-संजू पर रहेगी नजर

वैभव के बाद संजू सैमसन के प्रदर्शन को भी सब देखने को बेताब होंगे जो आईपीएल में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। चुकि एमएस धोनी सीएसके के लिए नहीं खेलेंगे ऐसे में संजू दोहरी भूमिका में होंगे यानी वो विकेटकीपिंग के साथ-साथ ओपनर की जिम्मेदारी भी निभाते दिख सकते हैं। धोनी दो हफ्तों के लिए सीएसके के साथ नहीं होंगे जो टीम के लिए बड़ी परेशानी होगी क्योंकि धोनी का अनुभव टीम के काफी काम आता है।

धोनी-ब्रेविस नहीं हैं उपलब्ध

धोनी के अलावा सीएसके की तरफ से टीम के युवा तूफानी बैटर डेवाल्ड ब्रेविस भी नहीं खेलते दिखेंगे जो साइड स्ट्रेन की वजह से शुरुआती कुछ मैचों में नहीं खेल पाएंगे। इन खिलाड़ियों को नहीं होने से सीएसके को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पांच बार की चैंपियन टीम अब राजस्थान के खिलाफ किस प्लेइंग इलेवन का साथ उतर सकती है ये जानते हैं। वहीं राजस्थान की टीम काफी युवा दिख रही है खास तौर पर इस टीम की बैटिंग लाइनअप शानदार है।

दोनों टीमों के पास कई स्टार खिलाड़ी

राजस्थान के पास ओपनर के रूप में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल मौजूद हैं तो वहीं इस टीम के पास शिमरोन हेटमायर, रियान पराग, दासुन शनाका जैसे खिलाड़ी भी हैं। सच तो ये है कि दोनों टीमों की बल्लेबाजी अच्छी दिख रही है, लेकिन गेंदबाजी में दोनों का हाथ थोड़ा तंग दिख रहा है। मैच का फैसला गेंदबाजों के प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा। जिस टीम की गेंदबाजी जितनी अच्छी होगी उसके जीतने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी।

सीएसके की संभावित प्लेइंग 11

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, मैट शॉर्ट/सरफराज खान, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, राहुल चाहर, खलील अहमद, मैट हेनरी। (इम्पैक्ट प्लेयर: प्रशांत वीर)।

राजस्थान की संभावित प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, दासुन शनाका, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, रवि बिश्नोई। (इम्पैक्ट प्लेयर: विग्नेश पुथुर)।

सीएसके की टीम

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, नूर अहमद, मैट हेनरी, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, जैक फॉल्क्स, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, सरफराज खान, रामकृष्ण घोष, अमन खान, मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन, गुरजापनीत सिंह, मैथ्यू शॉर्ट, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर।

राजस्थान की टीम

रियान पराग (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वैभव सूर्यवंशी, रवि बिश्नोई, जोफ्रा आर्चर, शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, कुलदीप सेन, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, शुभम दुबे, रवि सिंह, अमन राव पेराला, युद्धवीर सिंह चरक, सुशांत मिश्रा, यश राज पुनिया, विग्नेश पुथुर, ब्रिजेश शर्मा।

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