IPL 2019 Live Cricket Score Streaming, CSK vs RCB Live Cricket Score Online: आरसीबी को लगा चौथा झटका

Indian Premier League, 2019 MA Chidambaram Stadium, Chennai 39/4 (8.0) Royal Challengers Bangalore VS Yet to Bat Chennai Super Kings Batsman R B SR Parthiv Patel * 12 17 70.59 Bowlers O R WKT Deepak Chahar 4 17 0 Harbhajan Singh 4 20 3 Play in Progress ( Day - Match 1 ) Chennai Super Kings elected to field Commentary Full Scorecard

“CSK vs RCB, VIVO IPL 2019 Live Cricket Score Streaming Online at Hotstar Live Cricket, Star Sports 1, 2 and 3 Live Cricket: महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपरकिंग और विराट कोहली के नेतृत्व वाली आरसीबी के बीच आज यानी की 23 मार्च को होने वाले मुकाबले से क्रिकेट की सबसे रोमांचक लीग आईपीएल-12 का आगाज हो गया है। इस मैच में टॉस जीतकर एमएस धोनी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है।

ये मैच चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों ही टीमें इस मैच में जीत के साथ आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। पिछले सीजन की अगर बात करें तो विराट कोहली की टीम प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही थी वहीं धोनी की चेन्नई ने हैदराबाद को हराकर खिताब पर तीसरी बार कब्जा जमाया था। ऐसे में ये मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है।

इस मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 HD, स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 1 और स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 1 HD और हिंदी कमेंट्री स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी और स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी HD पर देख सकते हैं जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Hotstar पर उपलब्ध रहेगी।

