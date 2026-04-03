आयुष म्हात्रे ने पंजाब किंग्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छी पारी खेली। 18 वर्षीय बल्लेबाज ने 29 गेंद पर अपना पचासा पूरा किया। आईपीएल 2026 के अपने दूसरे मैच में वैभव ने अर्धशतक लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खास रिकॉर्ड बनाया। म्हात्रे का चेन्नई के लिए यह दूसरा आईपीएल पचासा है। इसी के साथ उन्होंने खास रिकॉर्ड लिस्ट में एंट्री की जिसमें वैभव सूर्यवंशी टॉप पर हैं।

आयुष म्हात्रे अब आईपीएल में 19 साल के कम उम्र में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। वह लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी से पीछे हैं। वहीं उन्होंने पृथ्वी शॉ की बराबरी भी इस मामले में कर ली है। पिछले सीजन भी आयुष ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और 9 पारियों में 268 रन 180 से ऊपर के स्ट्राइक रेट और 33 से ऊपर की औसत से बनाए थे।

IPL में 19 साल से कम उम्र में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

वैभव सूर्यवंशी : 3

: 3 पृथ्वी शॉ : 2

: 2 आयुष म्हात्रे: 2

19 साल से कम उम्र में सबसे बड़े आईपीएल स्कोर

101 रन: वैभव सूर्यवंशी बनाम गुजरात टाइटंस, जयपुर 2025 (14 वर्ष 32 दिन)

वैभव सूर्यवंशी बनाम गुजरात टाइटंस, जयपुर 2025 (14 वर्ष 32 दिन) 94 रन: आयुष म्हात्रे बनाम आरसीबी, बेंगलुरु 2025 (17 वर्ष 291 दिन)

आयुष म्हात्रे बनाम आरसीबी, बेंगलुरु 2025 (17 वर्ष 291 दिन) 73 रन: आयुष म्हात्रे बनाम पंजाब किंग्स, चेन्नई 2026 (18 वर्ष 261 दिन)

साथ ही आयुष म्हात्रे अब चेपॉक (एमए चिदंबरम) स्टेडियम में सबसे कम उम्र में आईपीएल फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 18 साल 261 दिन की उम्र में चेपॉक के मैदान पर पचासा ठोका। उनका आईपीएल 2026 में यह पहला अर्धशतक है और अभी पूरा सीजन है। उनके सामने इस सीजन बहुत कुछ हासिल करने की चुनौती है।

𝐘𝐞𝐡 𝐬𝐡𝐨𝐭 𝐧𝐚𝐡𝐢𝐧… 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐢 😮‍🔥🔥



Mhatre saw it, and sent it packing over long-on 💥#TATAIPL 2026 | #CSKvPBKS | LIVE NOW 👉 https://t.co/V7g8urYvEn pic.twitter.com/50S9xH2Ngx — Star Sports (@StarSportsIndia) April 3, 2026

आयुष म्हात्रे के आईपीएल आंकड़ों पर नजर

आयुष म्हात्रे को चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 से पहले रिटेन किया था। वह लगातार दूसरे सीजन येलो आर्मी का हिस्सा हैं। यह उनका 10वां आईपीएल मुकाबला है। इस मैच से पहले 9 पारियों में उनके नाम 268 रन दर्ज थे जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। आयुष 43 गेंद पर 73 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके नाम अब 10 मैचों की 10 पारियों में 342 रन दर्ज हो गए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 94 रन है।

‘इतना खेले हैं यार रिस्पेक्ट तो दो’: युवराज सिंह ने इशारों-इशारों में कोहली-शास्त्री पर किया वार, धोनी का बताया सच

युवराज सिंह ने अपने करियर के अंतिम पड़ाव से जुड़ा एक खास किस्सा शेयर किया है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले की बात बताई है और कहा कि उन्हें तत्कालीन कोच और कप्तान ने कोई भी स्पष्टता नहीं दी थी। साथ ही युवराज ने धोनी का सच क्या है वह बताया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



