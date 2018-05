IPL 2018, CSK vs KXIP: छक्का मारकर जिताना बन चुकी है महेंद्र सिंह धोनी की आदत, दर्ज हुआ नया रिकॉर्ड

छक्का मारकर मैच जिताना महेंद्र सिंह धोनी की आदत में शुमार हो चुका है। यह कारनामा पहले वह वनडे फॉर्मेट में करते थे। लेकिन अब टी-20 में भी वह अपने ताबड़तोड़ छक्कों की बौछार से नामी टीमों और उनके गेंदबाजों को पानी पिला देते हैं। ताजा उदाहरण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से जुड़ा है। रविवार (20 मई) को उन्होंने पंजाब के खिलाफ हुएआ मैच में छक्का मारकर चेन्नई को जीत दिलाई।

धोनी के इस छक्के ने उनके नाम नया रिकॉर्ड दर्ज करा दिया है। आईपीएल में पांचवीं बार उन्होंने छक्का मारकर अपनी टीम को मैच जिताया है। वह इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की कप्तानी संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और किंग्स-11 पंजाब का मुकाबला हुआ था।

Dhoni finishes off in style!

5th time he's hit a six to finish a successful chase in IPL. #CSKvKXIP

— Bharath Seervi (@SeerviBharath) May 20, 2018