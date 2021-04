IPL: एक ओवर में 30 रन ठोकने वाले 7वें खिलाड़ी बने पैट कमिंस, कार्तिक, रसेल संग मिलकर बनाया अनोखा रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वे संसकरण का 15वां मुक़ाबला चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला गया। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में तेज गेंदबाज पैट कमिंस, दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल की शानदार बल्लेबाजी के बाद भी KKR 18 रन से हार गया। इस मैच में इन तीनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक अद्भुत रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे पैट कमिंस ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए सैम करन के एक ओवर में चार छक्के मारे। कमिंस ने 16वें ओवर में आक्रामक अंदाज़ अपनाते हुए सैम करन को एक ओवर में 30 रन मारे और मैच को फिर से जीवित कर दिया। उन्होंने इस ओवर में चार छक्के और एक चौका लगाया। आईपीएल में एक ओवर में 30 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले कमिंस 7वे बल्लेबाज हैं।

Batsmen scoring 30+ runs off a bowler in an over in IPL:

36 – Gayle off Parameswaran

32 – Raina off Awana

30 – Sehwag off Symonds

30 – S Marsh off van der Wath

30 – Gayle off Rahul Sharma

30 – Kohli off S Kaushik

30 – Tewatia off Cottrell

30 – Cummins off Curran#IPL2021

