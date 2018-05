IPL 2018, CSK vs DD: हरभजन सिंह को कैच प्रैक्टिस कराती दिखीं बेटी हिनाया, बल्ला भी थामा; देखें VIDEO

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाड़ी हरभजन सिंह की बेटी उनके साथ क्रिकेट में दो-दो हाथ आजमाती दिखीं। सोमवार (30 अप्रैल) को उन्होंने पिता को कैच प्रैक्टिस कराई। फिर बल्ला भी थामा और टर्बनेटर से बैटिंग की बारीकियां जानीं। क्रिकेट मैदान में हिनाया का यह अंदाज देखने के बाद हर कोई उन्हें बेहद क्यूट बता रहा था। दर्शक दीर्घा में फैंस भी भज्जी की बेटी को उनके साथ खेलते और मस्ती करते देख रहे थे। हिनाया इस वक्त दो साल की हैं। जुलाई 2016 में उनका जन्म हुआ था।

यह वाकया चेन्नई और दिल्ली डेयरडेविल्स के मुकाबले से ठीक पहले का है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दोनों टीमें अपने 30वें मैच के लिए नेट प्रैक्टिस कर रही थीं। सीएसके की ओर से भज्जी भी मैदान पर थे। लेकिन इस दौरान उनके साथ खास मेहमान भी मौजूद था। यह मेहमान कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी हिनाया थीं। मीडिया के कैमरे यह देख नेट प्रैक्टिस और खिलाड़ियों को छोड़ हिनाया की ओर फोकस हो गए थे, जिसके बाद भज्जी की बेटी से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के टि्वटर हैंडल से इस बाबत वीडियो पोस्ट किया गया। लिखा गया, “हरभजन सिंह की बेटी हिनाया ढेर सारी खुशियों का बंडल है।” 21 सेकेंड की क्लिप में भज्जी के साथ हिनाया मैदान में थी। भज्जी उनके सामने खड़े थे। वह यहां पिता को गेंद देकर कैच प्रैक्टिस करा रही थी।

An absolute bundle of joy is @harbhajan_singh's daughter Hinaya Heerpic.twitter.com/iTsMKcS8jl

— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2018