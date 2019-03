IPL 2019: आईपीएल 2019 का पहला मुकाबले चेन्नई सुपरकिंग्स औररॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। सीएसके के घरेलू मैदान पर खेले जाने वाले इस मैच को लेकर सीएसके ने बड़ा फैसला लिया है। सीएसके ने बड़ा फैसला लेते हुए पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के परिवार के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। सीएसके निदेशक राकेश सिंह ने बताया कि चेन्नई सुपरकिंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले जाने वाले पहले मुकाबले की टिकटों की सारी आय आतंकी हमले में शहीद परिवारों को दान कर दी जाएगी।

आईपीएल के इस सीजन का यह पहला मैच 23 मार्च यानी आने वाले शनिवार को खेला जाएगा।विराट कोहली और धोनी की टीम के बीच यह टक्कर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगी। गौरतलब है कि इसके पहले किंग्स इलेवन पंजाब ने भी पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के पांच जवानों (पंजाब और हिमाचल) के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी।

