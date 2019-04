एमएस धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स जब मंगलवार को कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना करेगी तो उसकी नजर एक बार फिर से पाइंट टेबल में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाने की होगी। इस सीजन चेन्नई ने अपने होम ग्राउंड पर एक भी मैच नहीं गंवाया है। यही वजह है इस मैच से पहले चेन्नई की टीम मस्ती के मूड में नजर आ रही है।

हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें धोनी समेत कई साथी खिलाड़ी रवींद्र जडेजा के साथ मस्ती करते नजर आए। बता दें कि जडेजा ने हाल ही में अपनी दाढ़ी को ब्राउन करवाया है जो आईपीएल में चर्चा का विषय बना हुआ है।

चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सुरेश रैना, शार्दुल ठाकुर और मोहित शर्मा साथी खिलाड़ी जडेजा की ब्राउन दाढ़ी का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि आईपीएल के 12वें सीजन में चेन्नई ने 5 मैचों में से 4 में जीत दर्ज की है। पाइंट टेबल में चेन्नई दूसरे स्थान पर काबिज है। हालांकि पाइंट टेबल में टॉप पर मौजूद केकेआर ने भी 5 में से 4 मैच जीते हैं लेकिन नेट रन रेट की वजह से वह टॉप पर काबिज है।

Say hello to Sir Jaddu’s One day BM (Brown Mane)! #WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/0AV5eJlCz7

