एमएस धोनी के शागिर्द गेंद को मिली वनडे टीम में जगह, अफगानिस्तान के खिलाफ करेगा डेब्यू?

2 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली घरेलू वनडे सीरीज के शुरुआती दो मैचों के लिए श्रीलंका की टीम घोषित हुई है। इस टीम में मथिशा पथिराना को जगह मिल गई है। वह पहली बार श्रीलंका टीम में चुने गए हैं।

मथीशा पथिराना को श्रीलंका की वनडे टीम में जगह मिल गई है। फोटो सोर्स- ANI

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भरोसेमंद गेंदबाज मथीशा पथिराना को आईपीएल 2023 में किए गए उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिल गया है। दरअसल, पथिराना को श्रीलंका की वनडे टीम में जगह मिल गई है। उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ तीन वनडे मैचों की घरेलू सीरीज के पहले दो वनडे के लिए घोषित हुई टीम में जगह मिल गई है। माना जा रहा है कि उन्हें पहले ही वनडे में डेब्यू कैप मिल सकती है और उसके बाद उन्हें वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए भी तैयार किया जा सकता है। 16 खिलाड़ियों की टीम में मिली जगह बेबी मलिंगा के नाम से फेमस हो चुके पथिराना को अफगानिस्तान के खिलाफ 2 जून से शुरू हो रही वनडे सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए टीम में चुना गया है। दो मैचों के लिए 16 खिलाड़ियों के नाम घोषित हुए हैं, जिसमें पथिराना का भी नाम है। बता दें कि उनका बेबी मलिंगा नाम उनके बॉलिंग एक्शन की वजह से पड़ा है। पथिराना का गेंदबाजी एक्शन काफी हद तक मलिंगा से मेल खाता है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले आखिरी सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ घोषित टीम की कमान दासुन शनाका के हाथों में ही सौंपी गई है। गुरुवार से शुरू हो रही यह सीरीज श्रीलंका के लिए 18 जून से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड से पहले एक रिहर्सल होगी। श्रीलंका की टीम क्वालिफायर के मैच खेलने के लिए जिम्बाब्वे जाएगी। हो सकता है मथिशा पथिराना उस टीम के साथ भी जाएं, क्योंकि उन्होंने आईपीएल 2023 में अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है और धोनी ने उनकी खूब तारीफ भी की है। Also Read IPL 2023: एमएस धोनी से टीशर्ट पर ऑटोग्राफ लेने आए दीपक चाहर को पड़ी बुरी तरह लताड़, जानें वजह एक साल बाद चमीरा की हई वापसी अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए पथिराना के अलावा टीम में दुश्मन्था चमीरा को भी मौका मिला है। चमीरा की करीब एक साल बाद वनडे टीम में वापसी हुई है। उन्होंने श्रीलंका के लिए आखिरी वनडे मैच 19 जून 2022 को खेला था। चमीरा चोट के कारण इतने समय से टीम से बाहर चल रहे थे। कुसल परेरा हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले दो वनडे के लिए यह है श्रीलंका की घोषित टीम दसुन शनाका (कप्तान), कुसल मेंडिस, पाथुम निसंका, दिमुथ करुणारत्ने, सादीरा समरविक्रमा, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजय डी सिल्वा, चारिथ असलंका, वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्षणा, दुशान हेमंथा, चमक करुणारत्ने, दुशमन्था चमीरा, मथीशा पथिराना, लाहिरू कुमारा, कसुन राजिथा।

