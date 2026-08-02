इंडियन प्रीमियर लीग 2027 से पहले भारत के पूर्व बल्लेबाज सदागोपन रमेश ने हार्दिक पांड्या के ट्रेड मामले पर अपनी राय दी। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के साथ कप्तान और ऑल-राउंडर के तौर पर खराब सीजन बिताने के बाद खबरें हैं कि हार्दिक पांड्या फ्रेंचाइजी छोड़ने वाले हैं और कई दूसरी टीमों ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करने में दिलचस्पी दिखाई है।

सदागोपन रमेश का मानना ​​है कि भले ही हार्दिक पांड्या के ट्रेड डील के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होने की चर्चा हो रही है, लेकिन फ्रेंचाइजी को यह डील नहीं करनी चाहिए। सीएसके को मिडिल-ऑर्डर में एक भरोसेमंद ऑल-राउंडर की सख्त जरूरत है और हार्दिक पांड्या ने पिछले कुछ सालों में यह भरोसा दिलाया है।

हार्दिक अगर टीम में आते हैं को कप्तान ना बनाएं

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए रमेश ने कहा कि सीएसके के पास शिवम दुबे, आयुष म्हात्रे और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे खिलाड़ी हैं, जिनके नाम हार्दिक जैसे खिलाड़ी को टीम में शामिल करने के लिए ट्रेड डील में चर्चा में हैं। उन्होंने मैनेजमेंट से यह भी कहा कि वे हार्दिक जैसे खिलाड़ी के लिए किसी युवा खिलाड़ी को ट्रेड न करें और अगर हार्दिक टीम में आते हैं, तो उन्हें कप्तान भी न बनाएं।

रमेश ने कहा कि इस बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और दुबे, म्हात्रे और ब्रेविस जैसे खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीएसके को हार्दिक पांड्या की जरूरत है। इसका जवाब हां और नहीं दोनों है। सबसे पहली बात तो यह है कि सीएसके को किसी भी हाल में युवा खिलाड़ियों को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भी सीएसके को ऐसे खिलाड़ियों की सख्त जरूरत है जिन्होंने खुद को साबित किया हो। इसलिए एक खिलाड़ी के तौर पर इस टीम को हार्दिक पांड्या की जरूरत है, लेकिन कप्तान के तौर पर उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।

सदागोपन रमेश ने यह भी कहा कि पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन की मुख्य वजह हार्दिक पांड्या का खराब फॉर्म था, क्योंकि वह पूरे सीजन में बल्ले और गेंद से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। मुंबई पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर रही और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। मैंने हमेशा हार्दिक पांड्या को दो रूपों में देखा है एक बेहतरीन क्रिकेटर और एक खराब कप्तान। हां उन्होंने गुजरात को खिताब जिताय था, लेकिन गुजरात छोड़ने के बाद यह साफ हो गया है कि उनके कप्तान न रहने पर भी गुजरात को कोई नुकसान नहीं हुआ।

रमेश ने आगे कहा कि हार्दिक के बाद भी गुजरात की टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन देखिए उसी दौरान जिस टीम की कप्तानी हार्दिक ने की थी यानी मुंबई इंडिया का क्या हाल रहा। इसलिए यह साफ है कि उनकी कप्तानी के अलावा भी गुजरात में कुछ चीजें सही रही हैं। सदागोपन रमेश का भी मानना ​​है कि हार्दिक एक अच्छे कप्तान नहीं हैं लेकिन एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं। उनका मानना ​​है कि गुजरात में आशीष नेहरा के साथ काम करने की वजह से ही पांड्या सफल रहे थे।

रजत पाटीदार कप्तान, रिंकू सिंह उप-कप्तान; दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान, ऐसी है पूरी टीम

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान कर दिया गया है। डिफेंडिंग चैंपियन इस टीम की कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में ही रहेगी जबकि टीम का उप-कप्तान रिंकू सिंह को बनाया गया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)