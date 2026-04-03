चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के 7वें मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए और इस लीग में सबसे ज्यादा बार 200 का स्कोर बनाने वाली टीमों की लिस्ट में आरसीबी को पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पर आ गई। यही नहीं पंजाब के खिलाफ सरफराज खान ने बेहद तेज पारी खेली और इस मामले में अंबाती रायुडू और ब्रैंडन मैकुलम की बराबरी पर आ गए।

सीएसके ने आरसीबी को छोड़ा पीछे

सीएसके ने पंजाब के खिलाफ 209 रन बनाए और आईपीएल में ये 36वां मौका रहा जब इस टीम ने 200 या फिर उससे ज्यादा रन का स्कोर बनाया। सीएसके के ने आरसीबी को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने ऐसा अब तक 35 बार किया है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पंजाब किंग्स है जिस टीम ने ऐसा 32 बार किया है जबकि इसी नंबर पर मुंबई इंडियंस भी है और इस टीम ने भी 32 बार ही 200 या फिर उससे ज्यादा रन बनाए हैं।

आईपीएस में सबसे ज्यादा बार 200 का स्कोर बनाने वाली टीमें

36 – सीएसके

35 – आरसीबी

32 – पंजाब किंग्स

32 – मुंबई इंडियंस

30 – केकेआर

28 – सनराइजर्स हैदराबाद

26 – राजस्थान रॉयल्स

19 – दिल्ली कैपिटल्स

16 – गुजरात टाइटंस

13 – लखनऊ सुपर जायंट्स

सरफराज ने की दो दिग्गजों की बराबरी

पंजाब के खिलाफ सरफराज खान ने कमाल की पारी खेली और उन्होंने 12 गेंदों पर एक छक्का और 6 चौकों की मदद से 32 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 266.66 का रहा। सरफराज अब सीएसके के लिए किसी मैच में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में अंबाती रायुडू और ब्रैंडन मैकुलम के साथ संयुक्त रूप से 5वें नंबर पर आ गए। इस लिस्ट में सुरेश रैना पहले स्थान पर मौजूद हैं।

IPL मैच में CSK के लिए सबसे ज्यादा SR (कम से कम 30 रन)

348.00 – सुरेश रैना (25 गेंदों में 87 रन) बनाम PBKS

281.81 – रविंद्र जडेजा (11 गेंदों में 31* रन) बनाम KKR

281.81 – उर्विल पटेल (11 गेंदों में 31 रन) बनाम KKR

281.25 – एमएस धोनी (16 गेंदों में 45* रन) बनाम PWI

275.00 – ड्वेन ब्रावो (12 गेंदों में 33* रन) बनाम DD

266.66 – ब्रैंडन मैकुलम (12 गेंदों में 32 रन) बनाम KKR

266.66 – अंबाती रायुडू (27 गेंदों में 72* रन) बनाम MI

266.66 – सरफराज खान (12 गेंदों में 32 रन) बनाम PBKS

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