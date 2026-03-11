Chennai Super Kings Schedule 2026: चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले से ही एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे जैसे नामी खिलाड़ियों वाली थी, अब संजू सैमसन की एंट्री ने इस टीम को और पॉपुलर बना दिया है। संजू और धोनी की जोड़ी जब एकसाथ मैदान पर उतरेगी, तो फैंस के लिए यह अद्भुत नजारा होगा। इस सीजन चेन्नई अपना पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी।

आईपीएल 2026 के पहले फेज का अभी पहले 20 मैचों का शेड्यूल आया है। इसके मुताबिक पहले फेज में चेन्नई सुपर किंग्स अपने चार मुकाबले खेलेगी। पहला मैच चेन्नई की टीम 30 मार्च को गुवाहाटी में खेलने उतरेगी और अपना अभियान शुरू करेगी। फिर चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत आरसीबी, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स से होगी। पंजाब और दिल्ली के खिलाफ येलो आर्मी का मैच चेपॉक में होगा।

चेन्नई सुपर किंग्स के शुरुआती चार मैचों का शेड्यूल

  • पहला मैच: सीएसके बनाम राजस्थान रॉयल्स, 30 मार्च 2026, गुवाहाटी (शाम 7.30 बजे IST)
  • दूसरा मैच: सीएसके बनाम पंजाब किंग्स, 3 अप्रैल 2026, चेन्नई (शाम 7.30 बजे IST)
  • तीसरा मैच: आरसीबी बनाम सीएसके, 5 अप्रैल 2026, बेंगलुरु (शाम 7.30 बजे IST)
  • चौथा मैच: सीएसके बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 11 अप्रैल 2026, चेन्नई (शाम 7.30 बजे IST)

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के लिए खरीदे ये खिलाड़ी

  • 1) अकील होसेन (वेस्टइंडीज), बेस प्राइस: 2 करोड़ रुपये, विनिंग बिड: 2 करोड़ रुपये।
  • 2) प्रशांत वीर (अनकैप्ड), बेस प्राइस: 30 लाख रुपये, विनिंग बिड: 14.2 करोड़ रुपये।
  • 3) कार्तिक शर्मा (अनकैप्ड), बेस प्राइस: 30 लाख रुपये, विनिंग बिड: 14.2 करोड़ रुपये।
  • 4) मैथ्यू शॉर्ट (ऑस्ट्रेलिया), बेस प्राइस: 1.5 करोड़ रुपये, विनिंग बिड: 1.5 करोड़ रुपये।
  • 5) अमन खान (अनकैप्ड), बेस प्राइस: 30 लाख रुपये, विनिंग बिड: 40 लाख रुपये।
  • 6) सरफराज खान (भारत), बेस प्राइस: 75 लाख रुपये, विनिंग बिड: 75 लाख रुपये।
  • 7) मैट हेनरी (न्यूजीलैंड), बेस प्राइस: 2 करोड़ रुपये, विनिंग बिड: 2 करोड़ रुपये।
  • 8) राहुल चाहर (भारत); बेस प्राइस: 1 करोड़ रुपये, विनिंग बिड 5.2 करोड़ रुपये।
  • 9) ज़ैक फाउलक्स (न्यूजीलैंड): बेस प्राइस: 75 लाख रुपये, विनिंग बिड: 75 लाख रुपये।

आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का पूरा स्क्वाड

महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवर्टन, गुरजापनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फॉल्क्स।

