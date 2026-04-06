चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 सीजन में काफी खराब शुरुआत की है और इस टीम ने अपने पहले तीनों लीग मुकाबले गंवा दिए। सीएसके टीम को मिली लगातार तीन हार के बाद टीम इंडिया के पूर्व ओपनर श्रीकांत ने टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर जमकर निशाना साधा और टीम की फील्डिंग व उनकी कप्तानी पर सवाल उठा दिए।

शिवम दुबे को आप लांग-ऑन पर नहीं रख सकते

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने जो फील्ड प्लेसमेंट की थी वो डरावना था। आप शिवम दूबे को लांग-ऑन पर नहीं रख सकते। आप अपने बेस्ट फील्डर को की पोजिशन पर पर रखते हैं और अगर रविंद्र जडेजा इस टीम का हिस्सा होते तो वो बैकवॉर्ड प्वाइंट रीजन में होते। विराट कोहली अपनी टीम के लिए (आरसीबी) लांग ऑन पर फील्ड करते हैं जबकि फिल साल्ट किसी दूसरे की पोजिशन पर रहते हैं।

सीएसके के पास हैं हलवा फील्डर्स

श्रीकांत ने आगे कहा कि सीएसके के कैचिंग पोजिशन पर हलवा फील्डर्स होते हैं। आरसीबी के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने काफी खराब कप्तानी की और वो बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था किय क्या करना है। यही नहीं श्रीकांत उनकी गेंदबाजी बदलाव को लेकर भी नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा कि सीएसके ने शुरुआत के 5 ओवर में अच्छी गेंदबाजी की और यहां से उन्हें आरसीबी को रोकना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि पहले 5 ओवर्स के बाद ऐसा लगा जैसे सीएसके ने आरसीबी को पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी। जेमी ओवर्टन ने पहला ओवर शानदार डाला और इसके बाद आपने उन्हें लाने में काफी देर कर दी। इसके बाद उनसे 2 या 3 ओवर गेंदबाजी करनी चाहिए थी। ओवर्टन ने अपने ओवर का कोटा भी पूरा नहीं किया जबकि वो एक ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे थे। नूर अहमद को 17वां ओवर देना बड़ी गलती थी। केकेआर से आरसीबी में आए सुयश शर्मा का इस्तेमाल इस टीम ने कितने शानदार तरीके से किया है। यही वो बातें हैं जो सीएसके लैक कर रही है।

ऋतुराज को स्पिनर्स पर नहीं है भरोसा

आपने टीम में प्रशांतवीर को मौका दिया है तो आप उससे भी एक ओवर फिंकवा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होता कि वो 20 रन दे देते, लेकिन शिवम दुबे क्या रहे थे। उन्होंने भी तो खूब रन लुटाए। आपको अपने स्पिनर पर विश्वास दिखाना होगा, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को अपने स्पिनर्स पर भरोसा ही नहीं है। यही उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है।

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