पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हमेशा किसी न किसी कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर एकबार फिर कैप्टन कूल धोनी छाए हुए हैं। धोनी ने फिर से अपना लुक बदल दिया है। इस नए लुक में धोनी बिलकुल अलग अंदाज ने दिखाई दे रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के खिलाफ मैच से पहले धोनी का यह नया लुक नजर आया। इसके बाद से उनका ये नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अपने इस नए लुक में धोनी ने सर के सारे बाल कटवा दिए हैं। इसके साथ ही धोनी ने अपनी शेव भी एकदम क्लीन कर दी है।

धोनी का नया लुक सामने आने के बाद से उनके चाहने वाले प्रशंसकों को यह खूब भा रहा है। उनके फैंस इस नए लुक पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। एक फैंस ने उनकी 2011 वर्ल्ड कप जीत के बाद ट्रॉफी लिए तस्वीर शेयर की। इसके साथ ही लिखा, ‘ये याद है न, अब चेन्नई सुपर किंग्स मैच के साथ आईपीएल भी जीतेगी।’ सीएसके के फैंस थाला धोनी के इस नए लुक को देख चेन्नई की तकदीर बदलने की भी बात करने लगे हैं। अभी तक आईपीएल में चेन्नई का सफर अच्छा नहीं रहा है। कई प्रशंसक इस नए अंदाज को देख अभिनेता आमिर खान की फिल्म गजनी को याद करने लगे हैं।

— RJ (@logicalgabbar) October 10, 2020