आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कौन ओपन करेगा इस पर खूब चर्चा हो रही है। संजू सैमसन के टीम में शामिल होने के बाद क्या ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष म्हात्रे की जोड़ी टूट जाएगी। क्या संजू सैमसन अब इन दोनों में से किसी एक के साथ ओपन करेंगे, नंबर 3 पर कौन आएगा, इन तमाम बातों पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं।

संजू और आयुष को करना चाहिए ओपन

अब टीम इंडिया के पूर्व ओपनर अभिनव मुकुंद ने आईपीएल 2026 के लिए सीएसके की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी का चयन किया है और इसके लिए संजू सैमसन और आयुष म्हात्रे का समर्थन किया। अभिनव का मानना है कि सीएसके पावरप्ले के दौरान पिछले कुछ सीजन में संघर्ष करती हुई नजर आई है। ऐसे में संजू और आयुष जैसे आक्रामक जोड़ी होने से इस टीम को फायदा मिलेगा और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ तीसरे नंबर पर खेल सकते हैं।

सीएसके के लिए आईपीएल 2025 काफी खराब बीता था और ये टीम 10वें स्थान पर रही थी। इस टीम ने 14 लीग मैचों में से सिर्फ 4 मैचों में ही जीत दर्ज की थी। इससे पहले साल 2024 में भी ये टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई थी। इसके बाद सीएसके ने युवा खिलाड़ियों की तरफ ध्यान देना शुरू किया और आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में प्रशांतवीर और कार्तिक शर्मा जैसे खिलाड़ियों को 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था।

ऋतुराज तीसरे नंबर के लिए परफेक्ट

अभिवन मुकुंद ने ईएसपीएन क्रिकइंफो पर बात करते हुए आईपीएल 2026 के लिए सीएसके के टॉप 3 बल्लेबाजों का चयन किया। उन्होंने कहा कि ये ऋतुराज गायकवाड़ की टीम है और वो इस तरह के खिलाड़ियों को पसंद करते हैं। पिछले कुछ सीजन में उनकी ओपनिंग साझेदारी काफी खराब रही है और पावरप्ले में भी रन नहीं बने हैं। मुझे लगता है कि पावरप्ले की वजह से मैच बदल सकता है और किसी टीम को जीतने के लिए इसमें कम से कम 60 रन बनाने चाहिए।

अभिनव ने आगे कहा कि इस टीम में संजू सैमसन के आने से उनकी समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी और मेरे हिसाब से संजू और आयुष को टीम के लिए ओपन करना चाहिए। मुझे लगता है कि आयुष म्हात्रे भी काफी आक्रामक बैटर हैं और वो मुंबई के लिए ओपन करते हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने थोड़ा संघर्ष किया था, लेकिन यहां कमाल कर सकते हैं। आप ओपनिंग के लिए संजू-आयुष के साथ जाएं और फिर तीसरे नंबर पर ऋतुराज को आना चाहिए।

ये खबरें भी पढ़ें

वैभव सूर्यवंशी के सामने बेबस दिखे रविंद्र जडेजा, हर दांव रहा फेल; भारतीय ऑलराउंडर की गेंदों पर लगते रहे शॉट पर शॉट

6 बैटर， 2 ऑलराउंडर， 3 फास्ट बॉलर; IPL 2026 के लिए दिग्गज कमेंटेर ने किया RCB की प्लेइंग 11 का चयन