मैदान पर लहूलुहान हुआ रोनाल्डो का चेहरा, ट्रोल्स ने तब भी नहीं बख्शा

फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जाना माना नाम हैं, उनके फैन्स दुनिया भर में हैं, लेकिन एक मैच को लेकर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच के आखिरी दौर में अपना दूसरा गोल दागने के दौरान रोनाल्डो की बाईं आंख के पास कट लग गया, जिससे खून बहने लगा। रोनाल्ड को डिपोर्टिवो के डिफेंडर फेबियन शर का जूता लगने लगने से चोट लगी थी। रविवार (21 जनवरी को) ला लीगा के रियल मैड्रिड और डिपोर्टिवो ला कोरुमा के बीच खेले गए मैच में रोनाल्डो ने जब दूसरा गोल दागा तो खून से लहुलुहान उनके चेहरे ने लोगों का ध्यान खींच लिया। इस मैच से पहले रोनाल्डो तीन मैचों में एक भी गोल नहीं कर सके थे, लेकिन इसमें उन्होंने दो गोल दागे। इस मैंच में रियल मैड्रिड ने 7-1 से जीत दर्ज की। जख्मी होने के कारण रोनाल्डो को मैदान छोड़ना पड़ा।

घायल रोनाल्डो जब अपने चिकित्सक के साथ मैदान से बाहर जा रहे थे, तभी जख्म की हालत देखने के लिए उन्होंने चिकित्सक से उनका मोबाइल फोन मांगा। ट्विटर पर बैठे लोगों ने यह कहते हुए उन्हें ट्रोल कर दिया कि रोनाल्डो को कई बार ऐसा करते देखते हैं। एक यूजर ने कहा- ”हे भगवान, वह मैदान पर कैसे दिखते हैं, यह जानने के लिए आईने इस्तेमाल करते हैं।”

एक यूजर ने लिखा कि रियल मैड्रिड के चिकित्सक रोनाल्डो के सेल्फी गेम को देखकर ऑ… करते हुए। माइक टिक नाम के यूजर ने लिखा कि रोनाल्डो ने खेल को शर्मिंदा किया हैं। रोबी ड्यून ने लिखा- ”रोनाल्डो ने सिर पर किक लिया और अपने चिकित्सक से फोन मांगा यह जानने के लिए कि कितनी गंभीर चोट लगी। नुकसान का आकलन करने के बाद वह बिल्कुल उग्र हैं।” एक यूजर ने लिखा कि उसने सब कुछ देख लिया है। बता दें कि इस खेल में पुर्तगाली कप्तान रोनाल्डो के अलावा गारेश बैले और नाचो फर्नाडीज ने भी दो-दो गोल दागे।

Jesus Christ, he actually used his phone as a mirror on the pitch to check how he looked #Ronaldo #RMADEP pic.twitter.com/OT12mMKl1H — Orla Mc (@orlamac) January 21, 2018

The Real Madrid physio in absolute awe at Ronaldo’s selfie game here. pic.twitter.com/vNsUVK0Vht — SportsJOE (@SportsJOE_UK) January 21, 2018

Probably the most Cristiano Ronaldo thing you’ll ever see. pic.twitter.com/WxftUSjaTY — Football__Tweet (@Football__Tweet) January 21, 2018

Ronaldo has just shamed football during the @realmadrid game pic.twitter.com/nPpaQLSfN3 — Mick Tic (@snoopjasper) January 21, 2018

