पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि 2026/27 सीजन एक प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर उनका आखिरी साल हो सकता है। रोनाल्डो ने वोग को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ‘शायद यह फुटबॉल में मेरा आखिरी साल है और मैं एक शानदार विरासत छोड़ना चाहता हूं।’

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा, ‘मैंने अपने भविष्य की पूरी योजना बना ली है। मेरे पास व्यस्त रहने के लिए इतनी चीजें हैं कि किसी एक के बारे में बताना मुश्किल है। फुटबॉल के बिना एक बड़ी कमी महसूस हो सकती है, इसलिए आपको अपना समय अलग-अलग चीजों में लगाना होता है। खूब मजा करना,खूब घूमना-फिरना, पैडल (Padel) देखना और खेलना मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा मैंने जो कुछ भी कमाया है, जो हमने कमाया है, उसका आनंद लेना जारी रखना है। क्योंकि आखिरकार यह 25 साल का सफर बहुत सारे त्याग के साथ गुजरा है।’

रोनाल्डो का छठा वर्ल्ड कप

सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले रोनाल्डो अभी सऊदी प्रो लीग में अल-नस्र के लिए क्लब फुटबॉल खेलते हैं। अपने करियर में 1,000 प्रोफेशनल गोल के आंकड़े के करीब हैं। रोनाल्डो ने हाल ही में अमेरिका में अपना छठा वर्ल्ड कप खेला। इस टूर्नामेंट में पुर्तगाल राउंड ऑफ 16 में स्पेन से हारकर बाहर हो गया। स्पेन चैंपियन भी बना।

रोनाल्डो ने की शादी

स्पेन के साथ मैच से पहले रोनाल्डो ने माना था कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप इस टूर्नामेंट में उनके खेलने का आखिरी मौका होगा। उस मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो ने कहा, ‘हां, यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा। चलिए, इसका मजा लेते हैं।’ पिछले मंगलवार को रोनाल्डो ने पुर्तगाल में अपनी लंबे समय की पार्टनर, मॉडल और इन्फ्लुएंसर जॉर्जीना रोड्रिग्स से शादी की।

रोनाल्डो-जॉर्जीना की कैसे हुई थी मुलाकात

रोनाल्डो और अर्जेंटीना में जन्मी रोड्रिग्स एक दशक से साथ हैं। उनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब फुटबॉल सुपरस्टार स्पेनिश फुटबॉल की दिग्गज टीम ‘रियल मैड्रिड’ के लिए खेल रहे थे। रोनाल्डो की रोड्रिग्स से मुलाकात मैड्रिड में गुच्ची के एक आउटलेट पर हुई थी, जहां वह उस समय काम करती थीं।

कौन हैं जॉर्जिना

स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना ने शादी कर ली है। करीब एक दशक पुराने रिश्ते को दोनों ने नया नाम दिया। जॉर्जिना की रोनाल्डो से मुलाकात एक स्टोर में हुई थी और इसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। पूरी खबर पढ़ें।