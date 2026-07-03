फुटबॉल का महासंग्राम फीफा वर्ल्ड कप 2026 जारी है और राउंड ऑफ 32 अपने आखिरी चरण में है। गुरुवार को स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहीं दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराकर प्री-क्वार्टरफाइनल में एंट्री की। इस मुकाबले के बाद गोल्डन बूट की रेस में शामिल टॉप 10 खिलाड़ियों की सूची में भी बदलाव हुआ।

खास बात यह कि दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस लिस्ट के टॉप 10 में भी शामिल नहीं हैं। जबकि किलियन एम्बाप्पे इसमें टॉप पर हैं। लियोनल मेसी के भी एम्बाप्पे के बराबर सबसे ज्यादा गोल हैं। मगर फ्रांस के स्टार फुटबॉलर के नाम दो असिस्ट भी हैं। जबकि अभी तक इस टूर्नामेंट में 3 गोल करते हुए रोनाल्डो 18वें स्थान पर हैं। उन्होंने गुरुवार को फीफी वर्ल्ड कप के नॉकआउट में पहला गोल करते हुए इतिहास बनाया था।

जबकि स्पेन के फॉरवर्ड फुटबॉलर मिकेल ओयार्साबाल ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल दागे और टीम की 3-0 से जीत में अहम योगदान दिया। उनके इसी के साथ मौजूदा फीफा वर्ल्ड कप में अब चार गोल हो गए हैं और एक असिस्ट भी उनके नाम हैं। वह टॉप स्कोररर्स की लिस्ट में अब ब्राजील के विनीसियस जूनियर से ऊपर छठे स्थान पर आ गए हैं।

FIFA World Cup 2026 के टॉप स्कोरर

रैंक खिलाड़ी देश पोजिशन गोल असिस्ट खेले गए मिनट 1 किलियन एम्बाप्पे फ्रांस फॉरवर्ड (FW) 6 2 378 2 लियोनेल मेसी अर्जेंटीना फॉरवर्ड (FW) 6 0 223 3 एर्लिंग हालैंड नॉर्वे फॉरवर्ड (FW) 5 0 309 4 हैरी केन इंग्लैंड फॉरवर्ड (FW) 5 0 394 5 उस्मान डेम्बेले फ्रांस फॉरवर्ड (FW) 4 2 304 6 मिकेल ओयार्साबाल स्पेन फॉरवर्ड (FW) 4 1 333 7 विनीसियस जूनियर ब्राजील फॉरवर्ड (FW) 4 1 398 8 इस्माइला सार सेनेगल फॉरवर्ड (FW) 4 1 419 9 डेनिज उंडाव जर्मनी फॉरवर्ड (FW) 3 2 174 10 जोहान मन्जाम्बी स्विट्जरलैंड मिडफील्डर (MF) 3 2 220

FIFA World Cup: रोनाल्डो ने पहली बार किया नॉकआउट में गोल, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हरा प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रोएशिया के खिलाफ राउंड ऑफ 32 मुकाबले में पेनल्टी को गोल में बदला। उनके इस गोल की मदद से पुर्तगाल ने क्रोशिया की 1-1 से बराबरी की। रामोस ने दूसरा गोल करके पुर्तगाल को प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







