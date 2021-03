UEFA Champions League के प्री-क्वार्टरफाइनल में इटली के क्लब युवेंटस को पुर्तगाल के क्लब पोर्टो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। राउंड-16 के दूसरे लेग के मुकाबले में मंगलवार को देर रात (9 मार्च) युवेंटस ने पोर्ट को 3-2 से हरा दिया, लेकिन पहले लेग में मिली 1-2 से हार के कारण फाइनल स्कोर 4-4 हो गया। पोर्टो ने विपक्षी यानि युवेंटस के मैदान पर ज्यादा गोल किए और अवे गोल नियम के आधार पर वह विजयी हो गया।

इस मैच के दोनों लेग में दुनिया के टॉप खिलाड़ी पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जलवा देखने को नहीं मिला। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा सितंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, युवेंटस की ओर से खेलने वाले रोनाल्डो को सैलरी के तौर पर सलाना 510 करोड़ रुपए मिलते हैं। रोनाल्डो दोनों लेग में एक भी गोल नहीं कर सके। यहां तक कि दूसरे लेग के मुकाबले में उनकी एक गलती युवेंटस पर भारी पड़ गई। मैच में पोर्टो ने ओलिविएरा के गोल से पहले हाफ में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद दूसरे हाफ में फेड्रिको किएसा ने दो गोल कर टीम को आगे कर दिया।

Ronaldo gifting Porto their ticket to the UCL quarter finals. His greatest ever contribution to Portuguese football. pic.twitter.com/n2ul9SFBt5

— MC (@CrewsMat19) March 9, 2021