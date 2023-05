क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड ने बेहद हॉट तस्वीर पोस्ट करके तोड़ा सऊदी अरब का कानून, मिलेगी सजा?

क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड जॉर्जीना रोड्रिग्ज ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर ऐसी तस्वीर शेयर की जिसकी इजाजत सऊदी अरब का कानून नहीं देता। अब क्या उन पर कार्रवाई होगी।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड जॉर्जीना रोड्रिग्ज (सोर्स- जॉर्जीना इंस्टाग्राम)

फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो जनवरी 2023 में अपने पूरे परिवार के साथ यूरोप से सऊदी अरब शिफ्ट हो गए थे। रोनाल्डो ने ये फैसला तब किया था तब उन्हें सऊदी प्रोफेशनल लीग क्लब अल नासर ने प्रति वर्ष 200 मिलियन यूरो देकर उनके साथ करार किया था। पांच बार बैलन डी’ओर खिताब जीत चुके 38 साल के रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ आपसी सहमति से अपना करार खत्म किया था। अल नासर के साथ करार के बाद रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जीना रोड्रिग्ज और पांच बच्चों के साथ सऊदी अरब चले आए थे और उन्हें इस देश में रहने के लिए विशेष अनुमति दी गई थी क्योंकि सऊदी अरब में अविवाहित कपल्स को एक साथ रहने की अनुमति नहीं है। सऊदी अरब में इस तरह की व्यवस्था की अनुमति यहां के अधिकारियों ने सिर्फ रोनाल्डो के सेलिब्रिटी स्टेटस को देखते हुए ही दी थी, लेकिन अब रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड जॉर्जीना अपने लेटेस्ट इंस्टग्राम पोस्ट की वजह से बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं। 29 साल की जॉर्जिना ने बिकनी में अपनी तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर की है जिसमें वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठी नजर आ रही हैं। सऊदी असर के कानून के मुताबिक वहां पर इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना मना है और वहां के कानून के मुताबिक जॉर्जिना ने उसका खुले तौर पर उल्लंघन किया है। उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है उसमें वो ब्लू रंग की बिकनी में नजर आ रही हैं और उन्होंने कैप्शन भी लिखा कि हर आसमान का अपना रंग होता है। अब देखने वाली बात ये है कि इस तस्वीर को उनके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के बाद वहां का प्रशासन क्या एक्शन लेता है। जॉर्जिना पिछले कुछ समय से कई अन्य कारणों से भी चर्चा में हैं। हाल ही में उनके और रोनाल्डो के बीच मनमुटाव की खबरें आई थीं, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया था। View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

